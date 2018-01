Hans Erik Skaaning. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Ugens køgenser: Mønboen med de mange interesser

LørdagsAvisen - 26. januar 2018 kl. 18:00 Af Per Møller

Efter 26 år på fødeøen Møn rykkede Hans Erik Skaaning i 1966 teltpælene op og rykkede nordpå.

"Jeg kan ikke løbe fra at jeg er mønbo. Jeg havde nogle gode og trygge ungdomsår, hvor min store interesse specielt var fodbold, og jeg nåede da også 230 førsteholdskampe for min barndomsklub Lendemark Boldklub og desuden fem kampe på Sjællands Boldspil-Unions udvalgte hold. Jeg havde også fået et godt job på Stege Landsogn Kommune hvor vi var kun 7 medarbejdere. En god vennekreds, havde jeg også fået skabt mig.

Så mødte jeg Kirsten, som også kom fra Møn og siden fik en karriere som journalist og chefredaktør på medlemsbladet Ældre Sagen. Jeg fik et par opfordringer til at søge ind i Kommunernes Landsforenings Revisionsafdeling. Jeg reagerede på dem og fik jobbet, som jeg havde frem til 1973.

"Efter at vi var flyttet til København fortsatte jeg min fodboldkarriere i Tåstrup IK, en god og hyggelig klub, hvor jeg nåede 70 førsteholdskampe i 3. division".

"I april 1969, et år efter at vi var blevet forældre første gang, valgte vi at flytte fra byen og bosætte os i provinsen - valget faldt på Køge. Vi købte hus på Konvalvej i det sydlige Køge. Vi følte os meget hurtigt godt tilpas i Køge - og huset danner fortsat den dag i dag en tryg ramme om vores aktiviteter".

I årene 1968 og 1971 blev Kirsten og Hans Erik Skaaning forældre til h.h.v. Tenna og Nikolaj - som med tiden har beriget dem med hver to børnebørn.

Den 1. februar 1973 tiltrådte Hans Erik Skaaning en stilling i Køge Kommunes socialforvaltning, hvor han arbejdede frem til 2000, hvor han som vicekontorchef i Socialforvaltningen stoppede for at gå på pension.

Efter at familien flyttede til Køge i 1969, mødte Hans Erik Skaaning nogle personer, som han havde lært at kende i forbindelse med SBU-unionskampene, og de fik ham - i en alder af 29 år - lokket med til Herfølge Boldklub, hvor han nåede ca. 100 førsteholdskampe. Han var bl.a. med til at rykke klubben op fra Danmarksserien til 3. Division.

Efter at have stoppet sin aktive karriere, blev han "lokket" med til at give et nap med i klubbens bestyrelse.

"Jeg fandt hurtigt ud af, at det at sidde i en klubbestyrelse var mere end "bare som så". Der var rigtigt mange opgaver - og det blev snart til endnu flere eftersom man i den periode begyndte at indføre betalt fodbold i Danmark. Så i 1979 havde jeg fået nok. Jeg havde jo også mit gode arbejde på Køge Kommune at varetage - og der var også en familie derhjemme der skulle se lidt til mig", smiler Hans Erik Skaaning, der i stedet valgte at skifte spor.

"Jeg har altid været meget glad for musik og sang. Så jeg startede i 1982 i Herfølge Koret der blev ledet af Bent Storskov. Det blev jeg hurtigt meget glad for at være en del af. Desuden blev jeg senere formand for koret - i en periode på 14 år", fortæller Hans Erik Skaaning, der i 1998 blev medlem af yderligere et kor.

"Min gode ven, Viggo Pedersen, og jeg blev medlem af mandskoret "Firklang" i Store Heddinge, hvor vi havde nogle rigtigt gode år. Siden blev jeg også en del af Sommerkoret, også i Store Heddinge, 5-6 år i Folkekoret i Køge, ligesom jeg er med i Rådhuskoret, som i år kan fejre 25 års jubilæum", fortæller Hans Erik Skaaning, der i 2012 vendte tilbage til Herfølgekoret, hvor den tidligere musikskoleleder Otto Laust Hansen overtog dirigentrollen.

Hans Erik Skaaning har også efter at han er gået på pension, prøvet sig selv af som forfatter.

"Jeg kan godt lide at skrive - specielt om "gamle dage". Min første bog var bogen om Lendemark Boldklub. En slags hyldest til klubben der formede mig som spiller op gennem barndomsårene. Dernæst fulgte bogen om "Hønse-Marie", min fars ugifte faster, der døde året før jeg selv blev født, og derfor har jeg aldrig kendt hende. Men hun var kendt som en kvinde, der på formidabel vis kunne få penge til at yngle og sørgede for, at flere i familien blev betænkt under kriser. Og tredje bog var historien om "Blæsende musiker" - om en lillebror til min far. En dygtig musiker, der ikke nåede at komme på konservatoriet i København, men som i forbindelse med sin værnepligt i Vordingborg blev angrebet af tuberkulose, der forårsagede hans død", siger Hans Erik Skaaning, der også har stor interesse i slægtsforskning.

"Slægtsforskning er en rigtig spændende beskæftigelse. Man finder ud af utroligt meget - ikke kun om én selv, men også om hvordan familien er forgrenet ud mange hundrede år tilbage i tiden", siger Hans Erik Skanning, der har bevaret interessen for fodbold - nu som tilskuer.

"Jeg ser da stadig fodbold både i Køge og Herfølge, og følger også HB Køge tæt. Der gøres et imponerende arbejde i begge moderklubber, så jeg er fortrøstningsfuld for klubbens fremtid, som forhåbentlig indebærer nyt stadion og - ja, det gælder alle idrætsgrene i kommunen - nogle nye og moderne faciliteter, så alle trænere, ledere og aktører får endnu bedre forhold. Det fortjener de", slutter Hans Erik Skaaning.