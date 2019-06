Ugens Køgenser ? Per Ovesen. Foto: jcj.

Ugens køgenser: Min store interesse er cykelsport og den digitale verden

LørdagsAvisen - 15. juni 2019 Af Per Møller

"Per var en rytter, der var god til alt, når formen var i top. Han var god til holdløb og enkeltstarter, og kunne sætte sig op til rekordkørsler. I samletstarter havde han et godt overblik, et godt antrit og den afgørende spurtstyrke og så var han en særdeles god gadeløbsrytter, hvor han hentede mange sejre".

Dette stod der bl.a. at læse i Køge Cykel Rings 50 års jubilæumsskrift i 1984 og ordene var rettet mod den lokale cykelrytter Per Ovesen, som i 60'erne og 70'erne var én af Østsjællands absolut største sportsnavne.

Per Ovesen kom til verden i februar 1947 på Havnen 2 i Køge. Hans far var bestyrer af en cykelforretning i en kælder i Vestergade. Som 3-årig flyttede familien til Klippinge, og da han var 11 år blev teltpælene rykket til Store Heddinge hvor hans far havde en cykelforretning.

Cykelsporten fik hurtigt tag i Per Ovesen. Han blev medlem af Køge Cykel Ring den 1. januar 1962.

"Dengang skulle man være 15 år før man kunne blive medlem. Men allerede nogle år før arrangerede han sammen med nogle kammerater cykelløb i Store Heddinge og omegn. Det var en stor dag da man kunne blive meldt ind i Køge CR - og det gav ekstra blod på tanden da jeg fra starten begyndte at vinde nogle løb", fortæller Per Ovesen, der har mange sejre, stor medaljehøst og store oplevelser i ind- og udland at se tilbage på fra den aktive karriere, der stoppede i 1976.

Per Ovesen vandt sin første medalje som junior - sølv - ved SM i 30 km enkeltløb. Siden blev det til imponerende 14 gange SM-guld i 1965-1975, yderligere to SM-sølv og en SM-bronzemedalje samt tre gange bronzemedalje ved DM. I 1965 vandt Per Ovesen det Nordiske Mesterskab i 70 km for hold og i samme sæson blev han nummer tre i individuelt.

Tre gange var Per Ovesen med på bruttolandsholdet til OL i 1968, 1972 og 1976 - men blev alle tre gange siet fra da det endelige hold blev udtaget.

"Lidt for mange nerver i det afgørende udtagelsesløb var nok det der kostede mig en tur til et OL", indrømmer Per Ovesen.

Hans mange fine resultater blev påskønnet lokalt i 1969, hvor han i pausen af fodboldkampen Køge-Silkeborg IF af DSIK - De Samvirkende Idrætsklubber i Køge - fik overrakt "Børge Bastholms Mindepokal" for 1968's bedste sportspræstation i Køge.

"Jo, jeg har haft mange dejlige minder fra min cykelkarriere på topplan - en af de ting jeg også husker tilbage på med glæde var deltagelse i amatørernes Tour de France i 1968 samt de i alt 12 år på det danske cykellandshold", fortæller han.

Efter at den aktive karriere var stoppet i 1976 gav han i et par året nap med i Køge Cykel Rings bestyrelse.

"Men efter så mange år på en cykel fik man en årrække hvor man ikke kunne holde ud at se på en cykel - men lysten vendte tilbage på motionsplan. Jeg er i dag medlem af Køge Cykel Motion hvor vi er en gruppe der tager en tur på 80 km tre gange ugentligt. Desuden er jeg to gange ugentligt instruktør for spinning hold for seniorer og begyndere i AIK Fitness i Strøby", fortæller Per Ovesen, der i 1970 købte hus i Ølsemagle.

Han havde fået læreplads i radio/TV forretningen Parly M i Ølsemagle - og netop den branche viste sig at være den helt rette hylde som Per Ovesen var landet på.

"Jeg havde inden da taget Radiomekaniker uddannelsen hos RTS i Ringsted. Fra 1966 og fremefter tog det rigtigt fart i branchen, hvor jeg fra 1972-1987 var indehaver af Expert Køge med tre medarbejdere, Movie Box Service Danmark med 6 medarbejdere og havde videoudlejningsbutik med 2 medarbejdere. Fra 1987-90 var jeg direktør i Dansk Antenne System i Hundige. Fra 1990-2013 var jeg indehaver af Satellite Sales ApS på Københavnsvej 222 i Ølsemagle og "Direkte til Dig ApS" butik samt flere andre spændende gøremål og tillidsjob indenfor branchen" fortæller Per Ovesen, der i den periode havde den glæde at blive udråbt til Danmarks bedste forhandler både i forbindelse med salg af Canal Digital-, Viasat- samt Boxer-abonnementer.

I 2013 solgte Per Ovesen Satellite Sales ApS for at gå på pension.

"Jeg elskede mit arbejde. Det var en branche der hele tiden skete noget nyt og spændende og som hele tiden var i en kæmpe udvikling", siger Per Ovesen.

For fem år siden solgte Per huset i Ølsemagle Strand og flyttede til det nuværende domicil i Strøby Egede.