Carsten Hansen. Foto: pm.

Ugens køgenser: Manden bag veteranbiltræffet 'Kør til Køge'

LørdagsAvisen - 01. august 2019 kl. 06:30 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det var lidt tilfældigt at jeg kom til at snakke med en fætter til Lene ved en familiekomsammen, at min interesse for gamle køretøjer for alvor blev vakt. Det blev starten på et lille eventyr".

Siger Carsten Hansen, der er manden bag Facebook-gruppen "Kør til Køge" - der hver mandag aften i sommerhalvåret samler mange veteranbilinteresserede danskere på Køge Marina.

Alt det vender vi tilbage til.

Carsten Hansen er vaskeægte køgenser. Han kom til verden på Køge Sygehus den 26. juni 1964. De første seks år af sin barndom boede han i Nyportstræde, men i 1970 valgte hans forældre at flytte ud i det nye etagebyggeri Ellemarken.

"Nu bor jeg selv på Parkvej, så jeg har faktisk haft bopæl i Ellemarken området i 50 år", fortæller Carsten Hansen, der gik i skole i ni år på Ellemarksskolen.

Som dreng var han meget interesseret i elektronik - så hans drøm var at blive uddannet til elektromekaniker - men der var ikke rigtigt nogen steder at komme ind. Så i stedet fik han som 16-årig job som arbejdsdreng på Codan Gummi - hvor han sorterede slanger fra der var fejl på.

"Jeg var i slangeafdelingen i ti og et halvt år. Så søgte jeg op i færdigvarelageret der sørgede for alle forsendelser af slanger til bilindustrien - slanger til motorer og bremser m.m. Men der var i den periode mange op og nedture på Codan Gummi - hvordan ville fremtiden tage sig ud - så efter 17 år der begyndte jeg at se mig om efter noget andet", fortæller Carsten Hansen, der var så heldig at komme i snak med en medarbejder fra lageret hos Henning Jensen A/S .

"Vi kom til at snakke og jeg fik spurgt om ikke de kunne bruge en ekstra medarbejder - det gik han videre med - og jeg kom til en samtale. Jeg fik at vide at jeg skulle være indforstået med at komme til at lave lidt af hvert. Det nikkede jeg OK til - og så var det en aftale. Hos Henning Jensen A/S starter man ikke en mandag - det betyder uheld - så jeg måtte vente til om tirsdagen med at begynde mit nye arbejde, som jeg nu har haft i 21 år", smiler Carsten Hansen.

"Det har været nogle rigtigt gode år. Et meget alsidigt arbejde. Jeg har bl.a. gennem 14 år været arbejdsleder i forbindelse med Køge Festuge, hvor vi fra en uge før festugens start har trukket kabler, sat sponsortavler op, sørget for at trække el til alle boderne o.s.v. Og når festugen var slut kunne vi begynde at pille det hele ned igen. Det har været sjovt og spændende. Det sammen kan jeg sige om byens julebelysning som jeg også har ansvaret for. Sammen med nogle af firmaets lærlinge begynder vi allerede i slutningen af oktober med at efterse materialet og sætte lyskæder i træerne og guirlander i alle gader og på Torvet. Nu har vi også fået Torvebyen med", siger Carsten Hansen.

Sin fritid fra ca. 1998 og ca. 10 år frem brugte han sammen med samleversken Lene som holdleder og træner for ungdomshold i Køge Boldklub. Da parrets to drenge stoppede med at spille fodbold - bl.a. på grund af gymnasiet og lektier kaldte - fik de jobs i forbindelse med Rishøj Boldklubs kampe i 2. Division. Carsten var kontrollør og Lene hjalp til i køkkenet og cafeteriaet i klubhuset. Men da Rishøj rykkede ud af 2. Division igen var der ikke brug for så mange kontrollører mere - og så ebbede det ud.

I stedet har Carsten Hansen så, som nævnt i starten, kastet sin kærlighed til gamle køretøjer.

"Jeg har altid godt kunne lide biler - men fra foråret 2014 gik det stærkt med at få startet "Kør til Køge" og bortset fra de første par mødeaftener på Køge Marina i juni-juli måned det år, har der hver eneste mandag aften i sommerhalvåret været fantastisk tilslutning. Der kommer deltagere med deres gamle køretøjer fra hele Sjælland - ja, selv fra Sverige og ind imellem fra Fyn og Jylland også. Det skal være køretøjer - knallerter og motorcykler inkl. - der er mindst 25 år der kan deltage i "udstillingen". Nogle gange kommer over 100 kørende i eller på deres gamle veterankøretøj. Det er kanon hyggeligt Det har givet os utallige gode oplevelser og venskaber på tværs af landet. Og det har skabt masser af liv på marinaen. Jeg er fascineret af at gamle køretøjer, selv om de er 50 år eller mere, fortsat kan virke. At få dem til at køre og fungere som var de ny. Det er fantastisk", siger Carsten Hansen, der selv har en Volvo Amazon fra 1967, og som også - i samarbejde med Køge Handel - står bag det årlige veteranbiltræf på Køge Torv.