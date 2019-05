Sonja Zingg Hansen. Foto: jcj.

Ugens køgenser: Man skal opleve noget mens man lever

LørdagsAvisen - 18. maj 2019

"Jeg er ikke typen der kan sætte mig hjem i en stol - jeg kan godt lide at foretage mig noget".

Siger Sonja Zingg Hansen, der er født i Vedskølle af schweiziske forældre og opvokset i Svansbjerg.

"Mine forældre kom før krigen fra Schweiz for at arbejde. Min far var ostemester på Vallø Mejeri og min mor arbejdede i huset. De blev gift i 1940 i Herfølge Kirke", fortæller Sonja Zingg Hansen, der siden midten af 1960'erne har boet på Vedskøllevej.

"Dejligt centralt for alt", fastslår Sonja Zingg Hansen, der gik i Åshøj Forskole inden hun kom til Herfølge Centralskole i 1. mellem i 1954 og gik ud herfra med en realeksamen i bagagen.

Efter skoletiden kom Sonja Zingg Hansen i kontorlære hos Køge Kulforretning på Nordhavnen.

"Det var en god gammeldags kontoruddannelse, hvor man grundigt blev indlært i hvordan en telefon betjenes, hvordan man taler ordentligt - opdragelse fra bunden af. Og som elev blev man også sendt ud hos kunderne og kræve penge op. Det var faktisk lærerigt", siger hun med et smil.

Sonja Zingg Hansen arbejdede her i 10 år - så ville hun prøve noget andet. Hun fik herefter kontorjobs hos Dyrlæge Mølleland i Egøje. Senere fik hun job hos Sirenemøllen på Stormøllevej hvor hun fik med fortoldning at gøre. Her var hun frem til 1975, hvor hun og hendes mand Carl Christian fik deres første datter. Så valgte hun at blive hjemmegående i en årrække indtil hun igen kom ud på arbejdsmarkedet, på kontor hos Frihedsvejens Børnehave i Køge.

I 1971 havde hun uddannet sig til gymnastikinstruktør og fået børnehold i Herfølge Gymnastikforening og derigennem lært at omgås børn. Derfor passede jobbet på Frihedsvejens Børnehave, der var for handicappede børn, hende rigtigt godt.

Efter noget tid her, ventede hun barn nummer to - og stoppede, frem til hun efter barsel fik job som skolesekretær på Heldagsskolen i Køge Kommune. Her arbejdede hun i 25 år inden hun valgte at gå på pension.

Sonja Zingg Hansen har altid været kendt som en ildsjæl der aldrig siger nej til nye udfordringer eller at hjælpe til hvor der kan gøres gavn.

Siden 1970 har hun været med som frivillig i Herfølge Gymnastikforening. Både som instruktør for børnehold piger og drenge, dame- og herrehold og blandede ældrehold.

I 1974 stod hun bag opstarten på sommeraktiviteten TRIM som den dag i dag kører fint med deltagelse af op mod 30 deltagere hver gang. Året før havde hun også en finger med i spillet med opstarten af Idrætsmærket - som dengang talte omkring 70 deltagere, men i dag tæller godt 20 deltagere. Mange har været med i aktiviteten i over 50 år.

Udover dette har hun givet nap i planlægningen da Herfølgehallen blev bygget og blev indviet i 1991. Hun har siddet i gymnastikforeningens bestyrelse siden 1971. Hun passede formandsposten for gymnastikudvalget fra 1975-82 og fra 1985-2008 var hun formand for Herfølge Gymnastiks bestyrelse. I dag er hun fortsat aktiv instruktør - bl.a. for to ældrehold hvor det ene træner i Hastrupparkens Selskabslokaler og det andet i Herfølgehallen.

De mange år i gymnastikforeningen har betydet at Sonja Zingg Hansen har mødt fantastisk mange mennesker. Nogle af dem hun møder i dag er sågar tredje generation af dem hun mødte i den spæde start i 70'erne.

"Det har været nogle fantastiske år - det har givet mig en god ballast til mange andre ting her i livet", siger hun og fortæller at hun i 2007 modtog Agenda 21 prisen i Køge Kommune.

Sonja Zingg Hansen har også spillet meget badminton i selskab med sin mand Carl Christian.

Udover arbejdet indenfor idrætten er Sonja Zingg Hansen også medlem af bestyrelsen i Herfølge Borgerforening, hun er frivillig medhjælper hos Lokalhistorisk Forening for Herfølge og Sædder Sogne.

Sonja Zingg Hansen har også prøvet at stå på prædikestolen i Herfølge Kirke - i forbindelse med nytårsgudstjenesten den 1. januar 2011.

"Sognepræst Helge Baden Nielsen bad mig i april året før om at lave en tale - og så bare fyre den af. Det var egentligt rigtigt spændende - men lidt uvant", smiler Sonja Zingg Hansen der også elsker at hygge om familien med manden, to døtre, svigersønner og fire børnebørn - to piger og to drenge.

"De bor heldigvis alle sammen lige i lokalområdet - det er dejligt at vi kan se dem tit og hjælpe hinanden når der er brug for det", slutter ildsjælen Sonja Zingg Hansen.