Ugens køgenser: Løb en halvmarathon med en brækket hofte

LørdagsAvisen - 21. december 2019 kl. 06:03 Af Per Møller

"Bortset fra 10 år, hvor jeg boede i Århus, har jeg altid haft bopæl i Køge. Og jeg har ingen planer om at fraflytte dette skønne område".

Ordene kommer fra 48-årige Palle Katring-Rasmussen, der kom til verden i Hastrup og hele sin skoletid gik på Hastrupskolen, som han gik ud af efter 9. klasse. Herefter kom han på Køge Gymnasium hvor han kom ud fra 3. G.

Så fulgte den halve snes år i den jyske hovedstad - og det skete ved lidt af en misforståelse.

"Jamen jeg havde søgt om optagelse som civiløkonom i København - men fik så et brev om med tillykke at jeg var optaget - men på handelshøjskolen i Århus. Så jeg pakkede mine ting og som 18-årig drog jeg til det jyske - hvor jeg blev, selv om de ringede mig op fra handelshøjskolen i København og spurgte hvor jeg blev af ....." griner Palle Katring-Rasmussen, der i Århus blev far for første gang, inden han vendte tilbage til de østsjællandske rødder, og sammen med sin nye kone bosatte sig et par år på Sygehusvej, inden familien, der tæller fire børn, købte hus i Strøby Ladeplads, hvor de på 16. år holder til.

Efter uddannelsen til civiløkonom begyndte Palle Katring-Rasmussen at læse til tekstforfatter i et reklamebureau, og blev senere direktør for et af landets største reklamebureauer med 130 ansatte.

"Jeg har altid været en "fanden i voldsk" person der ofte tager nogle hurtige beslutninger. Så en aften kom jeg hjem og fortalte min kone at jeg havde sagt mit direktørjob op og dagen efter havde sidste arbejdsdag - og at jeg mandag skulle starte på en tømreruddannelse på EUC i Køge. Jeg ville prøve at skabe noget med hænderne. Så vi solgte bilerne, motorbåd så vi kunne blive boende mens jeg studerede", smiler Palle Katring-Rasmussen, der efter to og et halvt år var klar til at vove sig ud i livet som håndværker.

Men ak og ve - det var lige midt i finanskrisen - så arbejdet hang ikke på træerne.

"Men jeg var så heldig at min svigerfar arbejdede i Vestergade - og det udviklede sig så jeg fik etableret en fantastisk tømrervirksomhed med 40 ansatte. Jeg var indrømmet ikke verdens bedste tømrer - men jeg havde nogle meget dygtige folk ansat. Så en dag i 2014 kom der en og købte mig ud - og så valgte jeg at gå på pension som 43-årig", fortæller Palle Katring-Rasmussen.

I perioden fra 2003-11 vandt Palle Katring-Rasmussen fem VM-titler i fitness - og efter salget af virksomheden i 2014 slog han sig på Ironman.

"Mit liv indenfor fitness gav mig interesse for at prøve mig af med at løbe, cykle og svømme - så jeg gik i gang med at træne til en Ironman. Det varede dog ikke så længe, så sluttede den drøm en dag jeg skulle gennemføre en halv marathon, hvor jeg faldt i et sving - og det viste sig senere at jeg havde brækket hoften. Men jeg ville ikke give op - så jeg gennemførte distancen med en brækket hofte - og jo, det gjorde faktisk rigtigt ondt. Så i dag "nøjes" jeg med at svømme - og er så begejstret for det, at jeg altid har en våddragt med i bilen - så hvis jeg får lyst kan holde ind og trække i dragten og springe i vandet og svømme en lille kilometer i det våde element - uanset om det er på Søndre Strand eller et andet sted hvor jeg kommer frem", fortæller Palle Katring-Rasmussen, der ser sig selv som et positivt menneske med et glad livssyn.

"Jeg vælger at se det bedste i andre mennesker", fastslår Palle Katring-Rasmussen, der igen ændrede erhvervsmæssig kurs i sommeren 2018.

"En af mine rigtigt gode venner, Mark Vinther kontaktede mig og spurgte mig om jeg kendte noget til Escape Room og om vi skulle starte det op sammen i Køge. Jeg sagde blankt nej tak - men Mark var vedholdende og spurgte mig endnu en gang et stykke tid senere, men fik samme svar. Så inviterede han mig ud på en sild og snaps - det vidste han jeg sagde ja til - og så fik vi drøftet idéen - og ja, så gik vi i gang og pr. 1. april i år kunne vi åbne Riddle House Escape Room på Astersvej i Køge", fortæller Palle Katring-Rasmussen med et smil på læben.

Og det har vist sig at være en blændende succes, der på rekordtid har udviklet sig eksplosivt og ført flere succesrige nye spil med sig. Og afdelingen i Køge er p.t. Køges hurtigst voksende virksomhed og er klar til inden for overkommelig tid også at åbne op i andre byer.

Riddle House Escape Room har kontor i Den Hvide By hvor man i dag beskæftiger en halv sned medarbejdere.

"Det er et fantastisk spændende projekt at være med i. Så jeg er meget glad for at Mark sidste sommer var så vedholdende", slutter Palle Katring-Rasmussen med et stort smil.