Ugens køgenser: Køge har en "levende" kirke

LørdagsAvisen - 29. november 2019

I maj 2018 blev Louise Dixen Hansen tilknyttet embedet som sognepræst ved Køge Kirke. Det betød, at hun sammen med sin mand valgte at flytte fra København til Køge.

"At vi valgte at flytte til Køge skyldtes at jeg bedst kan lide at bo det sted jeg arbejder. At blive en del af lokalmiljøet", fortæller Louise Dixen Hansen, der er født på Amager og efter folkeskolen kom på Christianshavn Gymnasium inden hun kom på Universitetet og læste teologi. En uddannelse der tager 6-7 år.

"Det er et hårdt slid. Til uddannelsen hører bl.a. at vi skal lære de "døde sprog", latin, oldgræsk og hebraisk. Kunne læse de originale tekster. Det er ren læsetekst - men det er interessant, for der åbner sig også en helt anden verden", fortæller Louise Dixen Hansen, der blev færdiguddannet på universitetet i 2017 hvorefter der fulgte et halvt på et pastorat seminar - præsteskole.

"Så var det at jeg så et opslag om en ledig stilling som sognepræst i Køge - den søgte jeg og fik den. Og det er jeg rigtigt glad for", siger Louise Dixen Hansen med et stort smil.

Hun udgør i dag en tredjedel af Køge Kirkes team af dynamiske sognepræster. Hendes to kolleger er Signe Asbirk og Charlotte Dybdahl Winther.

"Køge er en rigtig spændende kirke. Der sker masser af tingåret rundt. Mange gode, gamle og faste aktiviteter løber af stablen, ligesom der hele tiden kommer mange nye initiativer til. Det gør det til en "levende" kirke", siger Louise Dixen Hansen, der har sit fokusområde omkring ældrearbejde.

Hun kommer således rundt på sognets plejehjem, Sandmarksbo, Nørremarken og Møllebo, ligesom hun har fokus på demensområdet. Dertil kommer højmesser, vielser, konfirmationer, begravelser og andre kirkelige handlinger.

I sin fritid holder Louise Dixen Hansen meget af at læse skønlitteratur, madlavning - god gedigen nordisk mad.

"Vi kan godt lide at rejse efter gode madoplevelser - og inden vi rejser ud undersøger vi hvilke spændende restauranter der findes i lokalområdet. Noget af oplevelsen ved at rejse er også at smage på det lokale køkken", smiler Louise.

En anden stor passion er at vandre, gå ude i naturen.

"Man kobler så dejligt af ved at være ude i naturen - og her i Køge har vi jo fantastiske steder såsom åsen, strandene og skovene rundt om os", siger Louise Dixen Hansen.

Både Louise og hendes bedre halvdel er meget glade for at være flyttet til Køge. De føler begge de er blevet taget fantastisk godt imod som tilflyttere.

"Vi savner slet ikke København. Køge er en fantastisk by - den har det hele. Vand, skov, ja lige en tur over viadukten så kan man møde køer der græsser på engen. Det er da fantastisk. Og så sker der noget hver dag. Byen har gode sportsfaciliteter, oplandet har masser at byde på - bl.a. Vallø og Stevns Klint. Og vi er kun kort rejsetid fra København. Det har min mand glæde af. Han arbejder nemlig i København og pendler hver dag", fortæller Louise Dixen Hansen.

En anden ting, Louise Dixen Hansen bemærker ved Køge er de gode handelsmuligheder byen har at byde dine borgere.

"Vi har alt her i Køge. Så vi skal sørge for at bakke op om handelslivet i byen. Støtte lokalt. Det gør jeg og min mand en stor dyd ud af. Det kan ikke nytte noget at vi svigter lokalt. Vi skal være gode til at hjælpe hinanden med at bevare den gode handelsby", slutter Louise Dixen Hansen, der glæder sig til sin første jul i Køge Kirke.

"Det er en travl men også rigtig hyggelig tid vi går i møde", fastslår hun.