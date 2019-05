Sven-Erik Sandberg. Foto: jcj. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Ugens køgenser: Kjøge Mini-By er et fantastisk sted at komme

LørdagsAvisen - 05. maj 2019 kl. 09:04 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Mini-Byen er et fantastisk sted at komme. Der er et rigtigt godt sammenhold, men samtidig et sted hvor der virkelig bliver arbejdet med tingene".

Siger Sven-Erik Sandberg, der i februar måned blev valgt til ny formand for Kjøge Mini-Bys Venner, støtteforening til Kjøge Mini-By Laug som står for opførelsen af husene i Køge som byen så ud i 1865 i størrelsen 1:10.

Sven-Erik Sandberg kom til verden i Lyngby hvor han voksede op som enebarn og boede sine første 18 år.

Hans store interesse som barn var kaproning - han roede i Gladsaxe Kano og Kajak Klub, og udover kaproning på Gudenåen, var hans største oplevelse inden for sporten VM 1972 på Bagsværs sø, hvor var blandt de af klubbens medlemmer der hjalp til som stævnets officials.

Han tog realeksamen fra Engelsborgskolen, inden han i 1973 kom ind i Flyvevåbnet og her tog uddannelsen til elektronik mekaniker.

I 1974 blev Sven-Erik Sandberg ansat på radarstationen i Stensved ved Vordingborg, hvor han arbejdede i 30 år frem til 2004, hvor radarstationen blev lukket ned. På radarstationen fungerede han bl.a. som kursusleder og senere som seniorsergent.

I 2004 lukkede radarstationen i Stensved, og i stedet fik han arbejde i et år på stabsfunktionen på Skalstrup Flyvestation.

"Så kom et nyt forsvarsforlig, som betød at jeg skulle fortsætte i Karup - men her sagde jeg stop, og fik i stedet arbejde i Søværnet i et. I 2006 trak jeg mig ud af forsvaret, og kom i stedet til et amerikansk firma i Vordingborg, Corning Optical Communications, der spænder over en bred vifte af end-to-end fiber og trådløse løsninger til kommunikationsnettet. Her arbejdede jeg i udviklingsafdelingen frem til 2017, hvor jeg gik på efterløn", fortæller Sven-Erik Sandberg, der i 2007 mistede sin hustru.

Sven-Erik Sandberg mødte senere på året en kvinde som boede i Skovparken i Køge.

"Efter cirka to år fandt vi ud af at vi skulle flytte sammen, og i oktober 2009 flyttede vi ind i et dejligt hus i Hastrup-området hvor vi er meget glade for at bo", siger Sven-Erik Sandberg, der efter at være gået på efterløn fik tid til at få lavet en lang række af de ting, man normalt ikke når i hverdagen når man er på arbejdsmarkedet. Men trangen til også at være aktiv uden for hjemmets fire vægge trak også i ham.

Sidste år begyndte jeg at komme i Kjøge Mini-By. Jeg var fascineret af stedet og den stemning og entusiasme man mødte - og fortsat møder - når man kommer der. Jeg startede som guide, hvilket vil sige sælge billetter og vise folk rundt på værkstederne. Jeg gav også en hånd med da den gamle pavillon skulle rives ned, ligeså da carporten, som XL Byg sponsorerede, skulle sættes op. I vinter blev jeg så spurgt om jeg kunne være interesseret i at overtage formandsposten i Kjøge Mini-Bys Venner. Jeg fik god tid til at tænke over det og tænkte at det kunne da være en rigtig spændende udfordring", fortæller Sven-Erik Sandberg, der ikke fortryder sin beslutning, selvom der er mange ting at tage sig af i en forening som Mini-Byens venner.

"Jeg må sige at det er lidt af en mundfuld, der er mange ting man skal sætte sig ind i. Men det er spændende. Det er vigtigt at man som forholdsvis ny lytter til de folk, der er "gamle" i faget - som der har været med i mange år. Det er egentligt meget sjovt at tænke tilbage på, at da jeg for et par år siden trak mig tilbage fra erhvervslivet var man blandt de ældste - nu er det lige før jeg er "benjamin" i mini-byen", griner Sven-Erik Sandberg.

Lige nu er Kjøge Mini-By i fuld gang med at planlægge den nye sæson, der får en ekstra dimension, når Hendes Majestæt Dronning Margrethe tirsdag den 28. maj kommer på besøg i forbindelse med hendes sommertogt-besøg i Køge.

"Vi er i fuld gang med planlægningen af det royale besøg som vi glæder os ufatteligt meget til. Der er mange ting der skal gøres inden - ikke mindst at området tager sig ud fra sin smukkeste side, ligesom området er blevet sikkerheds godkendt. PET var her i starten af april og screenede området. Derudover er Mini-Byens Venner med ved Foreningernes Dag på Køge Torv den 25. maj og vi er med når Connect Køge har arrangement på torvet i juni måned. Vi har vores to-dages sommerfest til august. Så jo, der er nok at se til", siger Sven-Erik Sandberg, der siden 2011 også har varetaget formandsposten i den lokale grundejerforening i Hastrup.

Sven-Erik Sandberg er også en ivrig motionsløber, har tre gange deltaget i Eremitageløbet som han også deltager i igen i år, ligesom Royal Run står på programmet i juni måned.

"Derudover forsøger jeg at få tid til et par ugentlige besøg i fitness center, og så er der hus og familie. Jeg har én søn og min hustru Jessie har en søn og en datter - til sammen har vi fire børnebørn. Og så kan vi godt lige et par årlige ferieture - gerne sammen med børn og børnebørn. Det er rigtigt hyggeligt", slutter Sven-Erik Sandberg.