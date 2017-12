Ugens køgenser: Kært barn har mange navne

Allan Karms.

LørdagsAvisen - 16. december 2017 kl. 08:00 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Hånden på hjertet - jeg har haft et lidt omtumlet liv med mange op- og nedture".

Siger den lokale kunstner, Allan Karms der kom til verden på Rigshospitalet i 1933.

"Jeg er født af Elvira Hoffmann, datter af kunstfyrværker Hjalmar Hoffmann. Jeg var det man populært kaldte en horeunge, da min mor og far ikke var gift. Jeg blev født på afdelingen for "faldne kvinder", så det var en selvfølge at jeg fik min mors pigenavn, Hoffmann og dermed en fødselsattest med dette navn. Min far og mor kunne ikke blive gift, da min fars daværende kone ikke ville skilles. Min far var 25 år ældre end min mor. Det var min morfar så meget imod, at han smed min mor ud, da han opdagede at hun skulle have en horeunge med en mand der var ældre end ham selv", fortæller Allan Karms.

Hun boede derfor i et kolonihavehus på Amager indtil Allan blev født. Her kom hans far tit på besøg, men kort før Allans fødsel skulle han hjem og fejre sølvbryllup med sin kone.

"Og så siger man at man er moderne i dag. Dette lyder som det kunne være 2017, men det var altså i 1933", siger Allan Karms med et smil.

"Min fars første kone, min "Plejemor", var en elskelig dame, som havde så ondt af min mor, at hun skaffede hende både lejlighed og arbejde, og ydermere tilbød hun at passe mig når mor var på arbejde. Derfor fik jeg et meget nært forhold til hende, og havde kontakt med hende lige til hendes død i 1954", siger Allan Karms.

I 1943 - 9 år gammel - fik Allan nyt efternavn - Mathiesen, da hans biologiske forældre blev gift.

Det tredje - og nuværende efternavn - fik han i 1947 da hans far var træt af navnet Mathiesen, og ledte efter et nyt navn - det blev altså Karms.

Helt tilbage i hans tidligste barndom var han i den lykkelige situation at kunne omgås en lang række af datidens store kunstnere.

"Min fars arbejde som scenograf på Nordisk Film, gav mig mulighed for, fra han var ganske lille, at kunne færdes frit på denne spændende arbejdsplads, med en vifte af næsten alle kunstarter, lige rundt om sig.

"Her lærte jeg datidens store skuespillere og øvrige filmfolk at kende. Jeg var samtidig så heldig at få enkelte statistroller i mine barndomsår. Blandt de kunstnere jeg holdt mest af var Johannes Meyer, Peter Malberg og Ib Schønberg, fortæller Allan Karms, der allerede som lille fik kunsten tæt ind på livet.

"Når min far ikke jobbede på filmen arbejdede han så vidt muligt på sit atelier i hjemmet. Dette rum var samtidig mit børneværelse. Her tegnede og malede jeg allerede som barn, og senere arbejdede jeg sammen med min far, til jeg blev gift og flyttede hjemmefra i 1955. Alle disse muligheder, som jeg fik igennem mine første 20 år, kunne ikke andet end resultere i det, der foreløbigt har beskæftiget og brødfødt mig i over 70 år, fortæller Allan Karms, der privat har flere ægteskaber bag sig, og i alt er blevet far til tre børn.

Han startede i skole - Vigerslev Allé skole i Valby - den 6. april 1940 og oplevede at skolen lukkede 3 dage efter, den 9. april 1940.

"Nå, vi kom hurtigt i gang igen, og jeg havde nogle gode år på denne skole, hvor jeg havde den oplevelse i en periode at have Palle Lauring som lærer".

Stort set var Allans skolegang fuld af oplevelser, der kom til at gavne ham hele livet, både indenfor kunsten som indenfor musik som er en anden af Allan Karms store lidenskaber.

Han flyttede i 1962 med familien til Køge hvor han har holdt til siden, og i dag på Sundvej 5 har sit eget atelier og Kunstgalleri. Allan Karms har gennem de mange årtier sat streg og farve på mange smukke værker - ikke mindst med mange forskellige Køge-motiver på lærredet. Og han har gennem årene været en skattet og afholdt deltager på utallige kunstudstillinger både i ind- og udlandet som lokalt.

"Jeg har haft mange op- og nedture med sygdom og to mistede hustruer og en søn. Men jeg kan i en alder af 84 år, se tilbage på mange gode år og oplevelser. Jeg har været privilegeret at møde mange dygtige og fantastiske mennesker som hver på deres måde har beriget mit liv", siger kunstneren, der de seneste tre år har ligget underdrejet efter en hjerteoperation i 2014, som i forbindelse med hans svære KOL, efterhånden gør det næsten umuligt for ham at male.

"Det sidste maleri, som jeg har malet på siden 2014 er et portræt af Køges tidligere turistchef Hanne Knøchel. Det er lige blevet færdigt. For at kunne holde ud ikke at kunne stå foran staffeliet, så er Facebook blevet min trøst. Jeg har over 800 venner spredt over hele jorden, slutter Allan Karms, som i øvrigt også har udgivet en ganske fantastisk bog, "Mit liv", som kan rekvireres ved henvendelse på 5665 4144 eller på mail allankarms@mail.tele.dk.