Steen Witthøfft. Foto: pm.

Send til din ven. X Artiklen: Ugens køgenser: Jeg opfatter Køge som min by Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens køgenser: Jeg opfatter Køge som min by

LørdagsAvisen - 01. september 2019 kl. 17:03 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Selvom jeg ikke er født i Køge, så opfatter jeg Køge som min by. Jeg fik en rigtig god modtagelse da jeg kom hertil i 1989 og jeg har gennem årene lært mange fantastiske mennesker at kende og fået skabt et godt netværk - bl.a. gennem arbejde og gennem mit virke i Køge Boldklub og HB Køge".

Siger Steen Witthøfft, der ellers i sine første mange år rigtigt tit oplevede at skifte bopæl.

"Min far gjorde karriere indenfor Post- og Telegrafvæsenet. Så jeg blev født i 1964 i Korsør. Herefter boede vi et år i Rønne, 5 år i Holbæk, hvor jeg startede med at gå i skole, herefter 10 år i Nykøbing Falster, et år i Holte og slutteligt fire år på Amager - Christianshavn - inden jeg kom til Køge - hvor jeg har boet siden", fortæller Steen Witthøfft, der sluttede skoletiden i Nykøbing Katedral skole inden han startede med at læse jura på Universitetet i København.

Som ny udklækket jurist fik Steen Witthøfft job som fuldmægtig hos advokatfirmaet Bruun og Kühnel på Torvet 19. Her arbejdede han frem til 1995, hvorefter han var 7 år i et advokatfirma i Solrød. I 2002 købte Steen Witthøfft sig ind i advokat Kirsten Lund Jørgensens virksomhed som blev til PARTNER Advokater. I dag driver Steen Witthøfft PARTNER Advokater sammen med partner advokat Birgit Thrusholm. Virksomheden beskæftiger herudover yderligere syv medarbejdere og har domicil på Nørregade 54 i Køge.

Steen Witthøfft arbejder med erhvervslivets juridiske forhold og er en advokat der kan kombinere juridisk rådgivning med kommerciel forståelse og købmandsskab.

"Udgangspunktet i min rådgivning til erhvervsvirksomheder er virksomhedens risikoprofil. Kender virksomheden sin risikoprofil bliver kontraktsgrundlaget for virksomheden bedre og alle beslutninger for virksomheden tages på et bedre grundlag", forklarer Steen Witthøfft.

Udover dette har Steen Witthøfft sæde i 14 bestyrelser.

"Som bestyrelsesmedlem i virksomheder tager jeg også i den enkelte virksomheds risici således, at der kan skabes størst mulig værdi for virksomheden i bestyrelsesarbejdet. De kunder som advokat jeg servicerer, er fra den lille selvstændige håndværker op til virksomheder med op til 800 ansatte".

Allerede som dreng var Steen Witthøffts store interesse fodbold.

"Jeg startede min karriere som 6-årig i Holbæk B&I og fortsatte efter at vi var flyttet til Nykøbing i B.1901 hvor jeg spillede på J-DM og Y-DM som det hed dengang. I København kom jeg på et såkaldt "lukket" hold i en lille Amagerklub, "Olympia", inden jeg, kort tid efter at jeg var startet på jobbet i Køge tog fodboldstøvlerne i hånden og meldte mig ind i Køge Boldklub. Her har jeg været siden, og klubben var den løftestang som gjorde, at jeg meget hurtigt kom i forbindelse med mange mennesker i byen", fortæller Steen Witthøfft, der få år efter sin entre i klubben blev valgt ind i bestyrelsen og sponsorudvalget.

Via sine lederposter i Køge Boldklub fik han også sæde i Divisionsforeningen i syv år og var i syv år med i DBU's Programudvalg. I 1995 blev Steen konstitueret formand i klubben, da Ib Vindelev pludselig afgik ved døden.

"Det var nogle gode år og en sjov tid i klubben - specielt da vi i 2002 kunne fejre oprykning til Superligaen. Jeg har meget at takke klubben for", siger Steen Witthøfft, der siden 2009, hvor Køge Boldklub og Herfølge Boldklub fusionerede til HB Køge, har været med i klubbens NETVÆRKET. De første år som bestyrelsesmedlem - og de sidste 5 år som formand for et af Sjællands største sponsornetværker.

Steen Witthøfft havde ikke været længe i Køge, før han mødte sin hustru Susanne. Hans første bopæl i byen var på Søsvinget. Senere flyttede han til Østre Sandmarksvej, inden han og Susanne i 1991 købte hus i Laugshusgade, som siden da har dannet en tryg ramme om familiens virke.

"Her nyder vi at bo og tage del i byens liv og udvikling. Jeg glæder mig over de mange ting der sker udviklingsmæssigt - men én ting er jeg ked af - og det var at det nye kulturhus ikke blev til noget. Jeg er glad for at Teaterbygningen fortsat er her - gammel traditionsrig bygning der danner ramme om mange aktiviteter, men byen fortjener et nyt moderne sted til kultur- og musik arrangementer", siger Steen Witthøfft der ikke er i tvivl om at Køge er hans by også i fremtiden.

"Jeg vil bo her altid. Byen har alt - den er omkranset af en fantastisk natur. Der er uanede muligheder - og de bliver flere og flere. Jeg føler mig privilegeret ved at være køgenser", siger Steen Witthøfft, der sammen med Susanne har en søn, Mikkel og er stedfar til Stine og Thomas. De to sidstnævnte har skænket dem nogle dejlige børnebørn som heldigvis er bosat i Køge-området.