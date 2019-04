John Arklint. Foto: jcj.

Send til din ven. X Artiklen: Ugens køgenser: Jeg kan godt lide at gøre noget for andre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens køgenser: Jeg kan godt lide at gøre noget for andre

LørdagsAvisen - 13. april 2019 kl. 07:00 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Siden Byvenner Køge startede for halvandet år siden, er kriminaliteten med bl.a. tyverier fra ældre mennesker i Køge bymidte ifølge Politiet faldet med 50 procent. Det er da skønt, at vi kan være med til at gøre det mere trygt at begive sig rundt i byen".

Siger John Arklint, der er én af de frivillige medlemmer af Byvenner Køge, der hver onsdag og lørdag går rundt to og to i gadebilledet Køge i dagtimerne og som hovedformål har at vise medborgere at de kan hjælpe hinanden med at være hjælpsomme og opmærksomme samt at styrke den positive oplevelse af Køge, hos borgere, turister, handlende samt de erhvervsdrivende.

John Arklint kom til verden i april 1941 i Københavns nordvest kvarter ved Utterslev Mose. Da John var syv år gammel flyttede familien til Esbjerg og året efter til Skælskør, hvor hans far fik job på vaskerier.

"I 1956 tog hele familien til Los Angeles, men her var man 15 år forud indenfor vaskeribranchen. Vi rejste hjem igen samme år, hvor jeg kom i lære som tjener på Hotel Europa i København. Her blev jeg udlært i 1959. Så fik jeg et tilbud om at komme til USA og arbejde på dengang verdens største hotel i Chicago, Conrad Hilton, der havde 4.000 sengepladser. Jeg arbejdede i selskabslokalerne hvor der var plads til 2.500 gæster. Jeg arbejdede her i 4 måneder. Så rejste jeg hjem igen og fik job som tjener i den kgl. Danske Marine. Tjenerfaget blev min levevej frem til 2003 hvor jeg efter 30 år på Hotel Scandinavia stoppede og gik på efterløn. Mine knæ og hofter var efterhånden blevet slidt ned", indrømmer John Arklint, der indrømmer, at tjenerfaget har givet ham mange store oplevelser.

"Ud over de nævnte hoteller har jeg også arbejdet som tjener på ØK og på Jutlandia da skibet var på en tre ugers tur i Skandinavien og som steward hos SAS. Så jeg har været rundt mange steder i verden, ligesom jeg har haft fornøjelsen at møde mange kendte og spændende mennesker, så jeg kan kun se tilbage på mange gode år indenfor branchen", indrømmer John Arklint, der i 1978 flyttede med familien til Ejby i Køge Kommune, hvor familien har holdt tid siden.

"Vi boede i en villa i 38 år, men flyttede for tre år siden ind i et alment boligbyggeri, hvor vi bor rigtigt dejligt", fortæller John Arklint, der mødte sin hustru Ellis i 1961. Parret blev gift i 1964 og de er forældre til to døtre.

"Den ældste datter er 53 år, mens den yngste runder de 50 år i efteråret. Og så er vi de glade bedsteforældre til tre børnebørn - to drenge der begge er 20 år gamle, og en pige der fylder 18 år til oktober", fortæller John Arklint, der altid har haft en aktiv fritid.

"Jeg keder mig aldrig. Tidligere gik jeg meget på jagt, men det er jeg nu stoppet med. I stedet har jeg investeret i en kikkert, og holder nu utroligt meget af at gå ud og nyde dyrelivet. Jeg holder meget af naturen", fortæller John Arklint, der også har kørt meget på cykel.

"Men med to nye knæ og en ny hofte tør jeg ikke stige på cyklen mere af frygt for at vælte og komme galt afsted. Så jeg har skiftet motionen på cykelturene ud med fire gange ugentligt besøg i det lokale motionscenter i Ejby, hvor jeg benytter mig af romaskinen, kondicyklen og laver gymnastiske øvelser. Så har man det så dejligt bagefter", smiler John Arklint, der også får fin motion de gange han går rundt i Køge bymidte for Byvenner Køge.

"Det giver rigtig god mening at vi går rundt hver onsdag og lørdag når der er markedsdage - begge dage fra kl. 11.00-14.00. Vi går som nævnt to og to og vi kommer hele byen rundt. Med os har vi også vores askebægre, som vi deler ud til rygere, som kan slukke og opbevare skodderne i askebægeret som kan puttes i lommen. Dem er der mange der er glade for og nogle gange stolt viser dem til os når vi møder dem igen senere i byen. Ligeledes holder vi godt øje med de ældre medborgeres rollatorer og tasker, ligesom vi "våger" at ingen bliver forulempet ved bl.a. hæveautomater. Vi går også rundt i vores selvlysende, lysegrønne jakker ved bl.a. Black Friday og Køge Festuge. Folk er altid velkomne til at komme til os med spørgsmål eller for at få en sludder. En rigtig god og meningsfuld fritidsbeskæftigelse", siger John Arklint.

Byvenner Køge støttes i at drive indsatsen i samarbejde med Natteravnene Køge.