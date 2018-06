Inge Alstrup. Foto: jcj.

Ugens køgenser: Jeg fik trykket hånd med John F. Kennedy

LørdagsAvisen - 09. juni 2018 kl. 07:29 Af Per Møller

Allerede fra barnsben har Inge Alstrup vidst hvad hun ville beskæftige sig med.

"Min far var arkitekt - så jeg blev ret hurtigt bevidst om, hvad jeg skulle uddanne mig til", fortæller byplanlægger Inge Alstrup, der er født på Østerbro i København den 27. maj 1943, og således netop har kunnet fejre 75 års fødselsdag.

Så efter endt skoletid kom hun først i 1962 på High School Diploma i Portland i USA i 1962.

"Det var en fantastisk periode. Her havde jeg i øvrigt den fornøjelse at møde og hilse på John F. Kennedy. Vi var en række studenter der var rundt i USA og var så også en dag kommet til Washington og skulle naturligvis også se Det Hvide Hus. Uden for bygningen kom præsidenten gående mod os - og jeg fik trykket hånd med ham. Det var en stor oplevelse - så jeg var selvfølgelig meget ked af det, da han kun et lille års tid blev myrdet", fortæller Inge Alstrup.

Herefter fulgte et år som matematisk student på Rungsted Statsskole i 1963, et lille halvt års ophold på Ecole de Beaux Art i Paris i 1964, kom hun i 1964-1972 på Kunstakademiets arkitektskole med speciale i byplanlægning og bevaringsplanlægning.

Indimellem havde hun et års ophold omkring landsbystudier i Nepal fra 1967-1968.

"Efter akademiet fik jeg job som byplanskonsulent hos Professor Peter Bredsdorffs tegnestue, som konsulent for Åbenrå Kommune. På akademiet havde jeg mødt min mand, Freddy, som i starten af 1970'erne havde fået job i Køge Kommune som konsulent i byplanlægningen. Derfor valgte jeg i 1977 at sige ja tak til at blive ansat i Køge Kommunes byplanlægning. Her arbejdede jeg frem til 2006 - heraf de 12 år som souschef. Det var nogle fantastisk spændende år, og jeg er rigtigt stolt og glad over, at jeg gennem så mange år har kunnet være med til at sætte mit præg på byens udvikling og renovering. Og ikke kun i Køge - men også i Herfølge og Lellinge og andre omkringliggende byer i kommunen - har vi haft interessante opgaver at skulle tage hånd om. Selvom jeg ikke altid har været lige enig med folk når noget skulle laves om, så nåede vi da - næsten - altid frem til en løsning der kunne tilfredsstille begge parter", fortæller Inge Alstrup en solbeskinnet torsdag eftermiddag i familiens dejlige gårdhave i Nyportstræde.

En ejendom, Inge og Freddy købte i 1976 da den var til salg og skulle rives ned. De fik et godt tilbud - og slog til. Rev huset ned og byggede det op igen helt fra bunden - meget af byggematerialet var af genbrugsmaterialer.

På Køge Kommune havde Inge Alstrup ansvaret for Køges bykernes renovering og bevaring, lokalplanlægning, kommuneplanlægning, trafikplanlægning. Hun var ansvarlig for den store byfornyelse i 1996-2005 - og blev, selvom hun på daværende tidspunkt var stoppet på kommune, involveret i den seneste renovering af torvet.

"Som sagt - det har været en fantastisk spændende rejse. Jeg har haft mange rigtigt fagligt dygtige og entusiastiske kolleger som har været vigtige brikker på at få resultaterne i hus. Det gælder også politikerne, som også har haft en stor rolle at spille i de mange beslutninger, vi har måtte tage gennem årene. Så jo, jeg føler mig virkelig privilegeret over at have haft så mange spændende år i Køge Kommune", siger Inge Alstrup, der også har haft flere tillidsposter indenfor byplanlægning.

Blandt dem kan nævnes medlem af byplanudvalget i Statens Byggeforskningsinstitut SBI, medlem af byplanudvalget i Arkitektforeningen, gæstelærer ved The International Architect Academy i Plovdiv, Bulgarien i tre perioder, formand fra 2002-2010 for Byplanhistorisk Udvalg i Byplanlaboratoriet hvor hun stadig er medlem.

De mange opgaver har bragt Inge Alstrup vidt omkring i den store verden. Udover de nævnte har hun besøgt lande som Aserbajdsjan, Thailand og Sydafrika.

Sammen med sin mand, Freddy, har Inge Alstrup to børn, der har beriget dem med fire børnebørn i alderen 3-8 år. Parret er også ivrige korsangere - de er bl.a. medlemmer i Rådhuskoret, Koge Koret og Folkekoret Køge.

"Vi synger to aftener om ugen - det er en skøn interesse og det giver nogle fornøjelige timer sammen med andre entusiastiske korsangere", smiler Inge Alstrup, der også glæder sig over at familien tit kan tage et smut over sundet og slappe af på den gamle gård fra 1737 - tæt på grænsen til Småland.

Og så har Inge Alstrup da stadig en lille sidebeskæftigelse indenfor byggesager.

"Jeg synes det er spændende at have noget fornuftigt at lave, når jeg har mulighed for det. Bl.a. at hjælpe med f.eks. tegnehjælp så folk kan komme videre i deres byggeprojekter. Og det er kun i ren interesse jeg gør det. Jeg kan ikke helt stille jobbet i bero", fastslår en smilende Inge Alstrup, der elsker Køge by.

"Køge er en fantastisk dejlig by - her flytter vi aldrig fra", slutter hun med bestemthed i stemmen.