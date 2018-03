Ugens køgenser: Jeg er tosset med musik

Ugens køgenser i LørdagsAvisen er Bjarne Nielsen.

LørdagsAvisen - 23. marts 2018 kl. 10:44 Af Per Møller

"Allerede da jeg gik i skole, begyndte jeg så småt at spille musik. Jeg har altid elsket musik - og har været så heldig at få lov at arbejde med det i mange år".

Siger Bjarne Nielsen, der i Køge slog sit navn fast da han i perioden fra foråret 1985 til sommeren 2007 først var bestyrer og siden indehaver af Diskotek Ritz på Køge Torv.

Bjarne Nielsen er født i Alsted ved Sorø og flyttede i sine første barndomsår meget rundt med sine forældre inden familien bosatte sig i Hvalsø, hvor han gik i skole.

"Jeg gik ud af 8. klasse og som 15 årig tog jeg ud at sejle et år for Mærsk, hvor jeg kom jorden rundt- Det var dødspændende. På skibet spillede jeg også musik - jeg måtte have guitaren frem når matroserne holdt fest", smiler Bjarne Nielsen, der ellers havde en drøm om at blive telegrafist - men hjemme igen kom i lære og blev udlært som reservedelsekspedient hos Volvo i Roskilde.

"Men jeg fandt ud af at det havde jeg ikke lyst til, så i stedet fik jeg job i ekspeditionen hos Roskilde Betonvarefabrik. Musikken brændte fortsat i mig - og lykken var gjort da jeg blev ansat som impresario hos Eugen Tajmer Booking i Karlslunde, hvor jeg arbejdede i 15 år med at sælge musik til underholdningsbranchen ", siger Bjarne Nielsen, der i 1985 fik et tilbud fra Flemming Werge om at blive bestyrer på det nye diskotek Ritz, som han ville starte op på Køge Torv. Flemming Werge havde i forvejen diskotek Ritz i Roskilde.

"Jeg sagde straks ja tak - og havde så lige pludselig tre jobs - impresario, musiker i mit eget orkester "Wheels" hvor vi havde mange gode jobs, og som bestyrer af Ritz. Det kørte sådan i to år, så stoppede jeg som impresario og med at spille musik. Ritz gik rigtigt godt, så det var her fremtiden lå. Men det generede mig ikke at have prøvet at skulle bestride tre jobs - for jeg var jo landet midt i det jeg elskede - mine hobbies. Efter ¾ år købte jeg mig ind med en halvpart sammen med Henrik der også havde Exalon i København, inden jeg i 1995 købte ham ud. Min kone Inge har været med i det hele vejen og været en god og trofast støtte hele vejen igennem", siger Bjarne Nielsen, der i 2006 solgte ejendommen på Køge Torv og pr. 30. juni 2007 lukkede diskotek Ritz.

"Det var nogle fantastiske år, hvor man lærte utroligt mange dejlige mennesker at kende. Der er ikke en dag hvor vi går gennem byen uden at venlige mennesker hilser på én. Skønt", siger Bjarne Nielsen, der i mange år havde bopæl i Solrød, men i 2011 valgte han og Inge at flytte til Køge.

"Vi savnede simpelthen miljøet i byen, selvom vi boede tæt på. Men at man kan cykle eller gå til Køge Torv på under 10 minutter - det er pragtfuldt", fastslår han.

Det var også musikken der førte Bjarne sammen med fru Inge.

"Inge var også interesseret i musik og arbejdede som smørrebrødsjomfru i Ringsted. Så til en koncert - for nu over 50 år siden - i Bringstrup Forsamlingshus hvor hun var sammen med en veninde - faldt hun for mig", smiler Bjarne Nielsen.

Parret er forældre til Trine og Jesper.

De har begge beriget os med to børnebørn, og så har de hver en hund, som vi også passer ind imellem. Det er dejligt at kunne give noget tilbage på den konto", siger Bjarne Nielsen.

Ferieture blev der ikke meget tid til i tiden med Diskotek Ritz. En smuttur storbyferie i Rom, Paris eller London og så hjem til weekenden. Vi kunne bedst selv lide at være der, når det gik løs i weekenden".

Så nu tages der revanche. Flere gange om året drager Inge og Bjarne Nielsen på ture.

"Vi købte for 10 år siden en lejlighed i Bulgarien, som vi er nede og se til to-tre gange årligt. Vi elsker også at komme i Grækenland. En tur langs den amerikanske vestkyst er det også blevet til og så holder vi også af at rulle en tur rundt i Danmark og Nordtyskland. Vi er også tit en tur i London, hvor vi elsker at gå til musicals. At opleve en musical i London er bare fantastisk for en musiktosse som mig. Atmosfæren omkring den er fantastisk. Nogle musicals har vi set et par gange - næste gang vi skal derover er det til den nye Tina Turner musical. Det glæder vi os fantastisk meget til", fastslår Bjarne Nielsen, der også er skientusiast.

"At være på skiferie er også noget jeg gør mig i - mindst to gange hver vinter. Og gerne sammen med gode venner. Det er en fantastisk oplevelse - hver gang", sigerr Bjarne Nielsen.