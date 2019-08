Ugens Køgenser - Carit Hansen. Foto: jcj.

Ugens køgenser: Jeg bliver ved så længe det er sjovt

LørdagsAvisen - 10. august 2019 kl. 06:51 Af Per Møller

Carit Hansen er, ifølge eget udsagn, en køgenser med stort K.

Carit Hansen kom til verden i september 1958 hjemme i sine forældres lejlighed på Tjørnevej, og har aldrig boet andre steder end i Køge.

"Jeg boede mine første 18 år på Tjørnevej, inden jeg fik min egen lejlighed på Søndre Allé 2, dernæst på Flindtsvej. Senere flyttede jeg til Boholte inden vi i 2008 købte huset på Klematisvej", fortæller Carit Hansen, der som barn var meget interesseret i to ting: Biler og fodbold.

"Det var mine to store interesser. I skolen skulle jeg altid lave et eller andet der havde relation til biler. Senere fik jeg også interesse for geografi i skolen. Jeg var meget fascineret af de forskellige landes hovedstæder, og blev jeg spurgt kunne jeg så godt som altid svare i hvilket land den og den by var hovedstad. Senere fik jeg også interesse for regning", fortæller Carit Hansen, der umiddelbart efter at han var gået ud af 9. klasse på Søndre Skole, fik job inden for det han elskede: Biler.

Han fik nemlig job på lageret hos Ford Kureer på Søndre Allé. Og hos Ford er han endnu den dag i dag.

"Jeg kunne i maj måned fejre 45 års jubilæum hos Ford i Køge - kun få måneder efter en god kollega, Søren Frederiksen på værkstedet kunne fejre samme jubilæum. Jeg har altid arbejdet i lageret. Så jeg har været med hele vejen fra Kureer-tiden på Søndre Allé via Falkevej og til nu på Tangmosevej - i Viggo Petersens gamle forretning. I dag hedder firmaet Bjarne Nielsen A/S og forestår salg og service af ikke kun Ford-biler men også Volvo. Før i tiden, med Ford, var vi to på lageret - nu efter at Volvo kom med er vi oppe på fire lagermedarbejdere. Vi har det rigtigt godt sammen, og når nogen spørger mig, hvor længe jeg fortsætter, om jeg skal have 50 års jubilæet med plejer jeg at svare: Jeg bliver ved så længe det er sjovt at gå på arbejde. Og det er det fortsat - vi har et godt samarbejde gennem hele firmaet som tæller ca. 50 medarbejdere. Så jeg kan ikke sige om jeg når de 50 år - det har selvfølgelig også i den sidste ende noget med helbredet at gøre, siger Carit Hansen, der også i mange år har haft med sin anden store barndoms interesse, fodbold at gøre.

"Som dreng var jeg altid ude at se Køge spille. Og i den weekend hvor de ikke spillede hjemme var jeg som regel til kamp i Herfølge. Jeg spillede ungdomsfodbold i Køge, hvor jeg som senior nåede kampe på Serie 3-niveau. Desværre fik jeg en knæskade i en kamp i en firmaturnering Ford Cup - og så var det slut med selv at spille", fortæller Carit Hansen, der i stedet helligede sig træner- og holdlederjob - for slippe fodbolden - nej det var utænkeligt.

I 1985 begyndte han at hjælpe til med at træne et ungdomshold i Rishøj IF. Senere fik han fornøjelsen af selv at træne et hold over et par år. Så blev han holdleder for klubben næstbedste seniorhold i et par år, inden han i januar 1992 overtog holdlederjobbet for førsteholdet. Det job passede han til punkt og prikke i ikke færre end 25 sæsoner, inden han stoppede og i stedet overtog jobbet som førsteholdsleder for Køge Boldklubs Sjællandsseriehold, som han nu er leder for på 3. sæson.

"Holdlederjobbet er spændende og fyldt med oplevelser og godt kammeratskab. Mine største oplevelser som holdleder er indtil videre oprykningerne til først Danmarksserien og derefter 2. Division med Rishøj", fortæller Carit Hansen, der har god opbakning til jobbet fra hustruen Susan der ligesom Carit, er meget sportsinteresseret.

"Man kan vel sige, at vi begge sluger al form for sport", siger han efterfulgt af et stort smil.

Udover jobbet hos Bjarne Nielsen A/S og holdlederjobbet går Carit Hansen meget op i sin familie, havearbejde og hvis ferien går udenlands, står storbyferie højest på ønskesedlen.

"Jeg kan godt lide at udforske storbyer - specielt kan jeg godt lide Berlin og London", indrømmer Carit Hansen, der som lille i skolen fik sig et kælenavn som hænger ved endnu.

"Myg" - eller "Myggen".

"Jamen det kom sig af at min storebror på et tidspunkt vel næsten var to hoveder højere end mig - og så sagde en af hans klassekammerater det "magiske ord" om hans lillebror - og jeg adlyder det stadig næsten lige så meget som jeg adlyder mit fornavn", griner Carit Hansen.