Hother von Mehren. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Ugens køgenser: Hother elsker livet i Køge Amatørscene

LørdagsAvisen - 15. december 2019 kl. 12:14 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det stod ikke skrevet nogen steder, at teaterverdenen skulle blive den nu 71-årige Hother von Mehrens helt store lidenskab.

Men efter at han i midten af 1990'erne havde mødt teaterentusiasterne Søren Schmidt og Betina Mollerup, der begge var dybt engageret i Køge Amatørscene, var Hother von Mehren "solgt".

"Jeg blev straks fanget af den verden der er i Køge Amatørscene. Et utroligt stærkt fællesskab og venskab på tværs af generationer - lige fra de yngste i ungdomsafdelingen til foreningens ældste og rutinerede medlemmer. Søde og rare mennesker, hvor alle accepterer hinanden og vores forskelligheder", fortæller Hother Von Mehren, der nu på fjerde år bestrider formandsposten i Køge Amatørscene, der holder til i lokaler på Boholtevej 91 i Køge.

Siden sit første møde med Køge Amatørscene har Hother von Mehren haft mange forskellige opgaver for foreningen, opgaver som er løst til alles tilfredshed.

"Jeg er ikke så meget til selv at stå på de skrå brædder. Jeg holder derimod meget af at arbejde bag kulissen og være den administrerende arbejdskraft", indrømmer Hother von Mehren, der bl.a. har været instruktør til fem forestillinger på Køge Scenen.

"Den første var "Den grønne elevator". Min kone og jeg havde set stykket på Folketeatret, og det var ikke så godt. Så tænkte jeg - det kan du da klare meget bedre i Køge - og så gik vi i gang", smiler Hother von Mehren, der også har svinget instruktørstokken over stykkerne "Svejk", "Styrmand Karlsen", "Svejk i 3. verdenskrig" og "Storm P. Cabaret".

Hother von Mehren bruger ca. 5-6 timer ugentligt på Køge Amatørscenen - men når der er nye forestillinger i støbeskeen kan det godt blive til 40-50 ugentlige timer i tiden frem til den sidste forestilling er spillet.

"Men det kan ikke lade sig gøre uden opbakning fra min kone, som også er meget engageret i amatørscenens arbejde. Hun står bl.a. for at fremstille kostumer - og det er et stort arbejde, kan jeg godt fortælle", smiler Hother von Mehren, der med stolthed i stemmen fortæller at han i 2018 blev udnævnt til æresmedlem af Køge Amatørscene.

Hother von Mehren kom til verden i Brønshøj og har som ung flyttet meget rundt - bl.a. har han og hustruen boet otte år i Sverige i 1980'erne - inden de i 1993 valgte at flytte til Køge Kommune hvor de bosatte sig i Tinggården i Herfølge - hvor de fortsat bor.

"Vi er meget glade for at vi valgte at flytte til Køge, og her bliver vi boende", fastslår Hother, der oprindelig blev udlært som manufakturhandler i 1968, men aldrig rigtigt fik brug for uddannelsen. For det var jobbet som lastvognschauffør der blev hans levebrød.

"Jeg har arbejdet hos flere forskellige vognmænd, og har altid holdt meget af det", siger Hother von Mehren, der trods det udenlandsk klingende navn er "pære dansk", og gift med sin hustru, der stammer fra Vendsyssel, på 48. år.

"Vi traf hinanden ganske unge på Exalon i København - og har været sammen lige siden", siger Hother von Mehren med et glimt i øjet. I samme åndedrag fortæller han at efternavnet von Mehren er flamsk og betyder "fra havet".

Via slægtsforskning har Hother von Mehren fundet frem til, at familiens rødder formentlig stammer tilbage fra ca. år 980. Interessen for at finde frem til dette kommer fra et opkald min kone fik en dag fra USA, en advokat ved navn George von Mehren. Og så så gik jeg i gang med at forske i det. Meget spændende. Udover slægtsforskningen fik vi i 2014 samlet 55 familiemedlemmer til en "Family Reunion" på Kronborg i Helsingør, hvorfra familiens aner udgår fra. Der er også udarbejdet en slægtsbog på internettet. Men om det lige er årstallet 980 er ikke bekræftet - men meget tyder på det", siger Hother von Mehren, der har to søstre bosiddende i USA.

Udover Køge Amatørscene er Hother von Mehren medlem af logen Quintus i Karlslunde - Druideordenen - hvor medlemmerne mødes hver 14. dag.