Ugens Køgenser: Aksel Larsen. Foto: pm.

Send til din ven. X Artiklen: Ugens køgenser: Håndbold har været en stor del af mit liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens køgenser: Håndbold har været en stor del af mit liv

LørdagsAvisen - 14. marts 2020 kl. 06:27 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Da jeg var ung var det min plan at jeg ville være landmand. Så jeg kom ud at tjene allerede da jeg var 15 år - og jeg var rundt forskellige steder, bl.a. Gl. Havdrup i halvandet år, så Hyllested i et halvt år, Esbønderup i et halvt år. Men det blev aldrig landbruget der blev min levevej", fortæller Aksel Larsen, der blev født i 1942 på Salløv Mark ved Gadstrup.

I november 1961 kom Aksel ind som soldat som garderhusar ved heste Eskadronen i Næstved. 16 måneder varede tjenesten og da den tjeneste var overstået, fandt han ud af at han ville ind til DSB. Her blev han ansat i 1963 som arbejdsmand i Centralværkstedet i København. Der var han i 11 år. Så søgte han til S-tog værkstedet i 1974 hvor han blev udnævnt til tillært smed og han blev valgt til gruppeformand for Bogie-gruppen som talte 19 mand. Efter 40 år i DSB valgte Aksel at sige stop og gå på efterløn.

Sport - specielt håndbold - har været en stor del af Aksels liv.

"Jeg startede som ung med at spille håndbold i Snoldelev, senere i Ting Jellinge og da jeg flyttede til Nordsjælland blev det Tikøb. Efter hjemsendelsen fra soldat begyndte jeg at spille i Roskilde KFUM - og her mødte jeg min kone Lene, der spillede håndbold i klubben Acta", fortæller Aksel Larsen.

I 1966 blev Lene og Aksel gift og købte samme år hus i Køge. Først på Stormøllevej og siden i Nørremarken hvor de stadig bor. Lene og Aksel blev forældre til sønnerne Bjarne og Frank, der også begge var ivrige håndboldspillere.

Aksel meldte sig under fanerne i Køge Håndboldklub i 1966 hvor det gennem årene blev til kampe på 2.- og 3. holdet. Senere kom han med i klubbens bestyrelse og blev valgt som seniorformand for herrerne.

"På det tidspunkt lå klubben i Sjællandsserien. Vi rykkede siden op i 3. Division og senere 2. Division - og begge mine drenge var med det meste af tiden i denne opgangsperiode. Det var en sjov tid", fortæller Aksel Larsen, der fortsat er en ivrig tilskuer når Køges håndboldherrer spiller på hjemmebane.

Udover klubhåndbold har Aksel Larsen også spillet firmahåndbold på 1. Divisionsplan og han har været med på Jernbanelandsholdet - hvor det bl.a. blev til EM-deltagelse i Polen og til landskamp mod Schweiz i alpelandet.

Tre af Lene og Aksels i alt fem børnebørn er gået i bedsteforældrenes fodspor og spiller håndbold i Køge. Bl.a. blev det ene af børnebørnene Danmarksmester med Køge i U/16 piger sidste sæson - og spiller nu med på klubbens talentfulde U/17 Liga pigehold. I øvrigt det første danske mesterskab til Køge Håndbold.

"Da jeg blev 61 år stoppede alle mine holdkammerater med at spille håndbold og begyndte i stedet at bowle og spille krocket. Jeg forsøgte mig i stedet i St. Tårnby, men efter et år stoppede de også. Så i stedet begyndte jeg at bowle med de andre "gamle" håndbolddrenge. Vi mødes hver onsdag til nogle hyggelige timer i Køge Bowling Center", fortæller Aksel Larsen.

"Lene og jeg startede så med at spille i Køge Krocket Klub. Der har vi masser af sjov og hygge to gange om ugen - mandag eftermiddag og fredag formiddag. Vi er p.t. 30 medlemmer der mødes og udover at spille er der også masser af socialt samvær med kaffe og en øl eller vand. Vi har dejlige klubfaciliteter i Køge Kricket Klubs lokaler. Vi har også mange gode ture ud for at spille mod andre krocket klubber. Vi har et stort ønske - at flere lidt yngre ville begynde at spille hos os - alle er velkomne, siger Aksel Larsen, der i to år har været klubbens formand, og netop er valgt til en ny to-årig periode på formandsposten.

Udover håndbold, krocket og bowling, tager Aksel sig et par gange ugentligt en motionstur i skoven - for at få vægten lidt ned, som han tilføjer med et skævt smil.

"Vi havde også i flere år et dejligt sommerhus på Falster - men det har vi valgt at afhænde. Vi fik ikke rigtigt tid til at passe og besøge det - vores kalender var ganske enkelt fyldt for meget op med andre arrangementer", siger Aksel Larsen.