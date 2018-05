Ugens køgenser: Født ind i sangen og musikkens verden

"Så flyttede vi til Gladsaxe, og det var her, det for alvor begyndte at tage rigtig fart med musikken. Jeg kom på Gladsaxe Musikskole og blev her undervist af flere organister og efterfølgende kom jeg på Musikkonservatoriet i København", fortæller Jan Røeboe, der i mellemtiden flyttede med sin første kone og barn til bofællesskab på Åbakken i Strøby.

"Aspirata Vocalis består af 30 medlemmer, og vi mødes en gang om ugen i Ølby Kirke. Det jeg godt kan lide ved koret er, at vi hjælper hinanden. Vores formand Anni Frederiksen udfører et kæmpe stykke arbejde, men alle i koret tager et nap med det ene eller det andet. Det er teamwork. Vi har et sundt sammenhold. Det er seriøst - men der er også plads til et godt grin. Vi medvirker ved forskellige koncerter og vores næste opgave er at medvirke ved Valdemars Dag i Køge Kirke den 15. juni. Og så har vi - i øvrigt noget der er fældet ned i korets vedtægter - en udenlandsrejse hvert andet år. Vi har været en gang i Norge og to gange i Englandi 2011 og 2013 - kæmpe oplevelser. To år efter gik turen til Estland og Tallinn for endnu engang at rejse til Sydengland i maj sidste år. Næste tur er i Kr. Himmelfartsferien 2019 og går til Thüringen i Tyskland. Sådanne ture giver energi og et fantastisk fællesskab", fastslår Jan Røeboe.