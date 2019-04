Lars Jørgensen. Foto: pm.

Ugens køgenser: Et liv i håndbold - men fodbold er også sjovt

LørdagsAvisen - 28. april 2019

Siger man håndbold siger man også Lars Jørgensen - og omvendt.

Det kunne næsten ikke være anderledes, eftersom Lars Jørgensen, der er født på en gård i Lov ved Næstved, er ud af en meget håndboldinteresseret familie.

"Begge mine forældre var engageret i Fladså Håndbold, og min storebror spillede også. Jeg brugte som barn meget tid på sport hjemme på gården - lavede cykelløb for mig selv og spillede tennis op ad væggen så den var ved at falde sammen. Men jeg havde mest flair for håndbolden, så det var naturligt at det blev den sportsgren jeg hang min hat på", fortæller Lars Jørgensen, der kun var tre år gammel da han spillede håndbold når han var med i hallen for at se storbror spille.

Han spillede håndbold i Fladså til han var 13-14 års alderen. Så skiftede han til Næstved der havde et godt hold og ambitionerne for håndbolden blev større og større. Det blev til udtagelse til unionsholdet som et første step ind i eliten. Det blev til udtagelse til Ynglingelandsholdet og derefter Ungdomslandsholdet. Lars fik debut for Næstveds herrehold i Danmarksserien - og efter tre år i Næstved skiftede han til Roar i Roskilde og fik i samme år debut på A-landsholdet. Efter et år i Roar skiftede han til Virum, inden en professionel karriere i udlandet pludselig meldte sig.

"Min kone Rikke og jeg flyttede til det sydlige Spanien hvor jeg blev tilknyttet klubben BM Altea. Her spillede jeg i tre år. Herefter blev det til fem sæsoner i Portland San Antonio i det nordlige Spanien. Vi havde otte fantastisk dejlige år i Spanien. Vi vendte hjem til Danmark i 2009 hvor projekt AG København havde set dagens lys, og som blev min nye klub. Da AG så i 2012 kom i økonomiske problemer og lukkede kom jeg med i et nyt, meget spændende projekt, KIF Kolding-København, hvor jeg fik nogle gode sæsoner fra 2012 til 2017, hvor jeg valgte at stoppe min aktive karriere i en alder af 39 år", fortæller Lars Jørgensen.

Da familien i 2009 vendte hjem til Danmark valgte de at bosætte sig på Østsjælland.

"Vi havde alle muligheder åbne for hvor vi kunne bosætte os. Min kone stammer fra Strøby, så det var ganske naturligt det blev her vi fik vores fremtid. Vi købte hus i det nye Svanelunden i Herfølge, hvor vi boede i tre år. Så var der kommet småfolk til, og huset var blevet for lille. Vi var så heldige at finde vores nye lille paradis i Egøje hvor vi flyttede ind i 2012 og er fantastisk glade for at bo. Dejligt hus og omgivelser, fantastiske naboer, dejlig natur - jamen det er det helt rigtige sted for os. Vores to børn, Amaya på 12 år og Sebastian på 11 år, går begge på Køge Lille Skole, det er jo kun kort afstand fra vores bopæl. Så vi har bare fundet lykken i Egøje", siger Lars Jørgensen der fik 192 A-landskampe for Danmark og i disse scorede 144 mål.

Lars Jørgensen var med til ungdoms-VM i 1999. Han kom med til flere senior EM- og VM slutrunder i 2000'erne - med Europamesterskabet i Norge i 2008 som det absolutte højdepunkt.

"Min aktive karriere har givet mig mange fantastiske oplevelser. Jeg kan ikke bede om mere", siger Lars Jørgensen.

Lars Jørgensen har fortsat arbejde i håndboldverdenen. Han er trænerassistent for Klaus Bruun Jørgensen på det danske kvindelandshold. Udover dette underviser han i sundhed og håndbold på Køge Handelsskole, han er tilknyttet SØS Idrætsefterskole i Haslev, han er tilknyttet Næstved Arena hvor han skal trække sportsarrangementer til og så er han kommet med i LOF Køge hvor han er næstformand.

"Jo, der er nok at se til - og så er jeg efter at jeg stoppede med håndbold begyndt at spille fodbold. Jeg har altid lovet mig selv at jeg også skulle prøve fodbolden. Så nu hygger jeg mig på et Old Boys hold i Køge Boldklub hvor vi har det rigtigt sjovt og hyggeligt. Og selvom jeg lige skal vænne mig til en anden form for boldspil, så er der måske en kommende tankforward i støbeskeen. Sidste sæson nåede jeg da et tocifret antal scoringer - så Per Rud i HB Køge kan roligt ringe hvis han en dag kommer i bekneb for angribere", storsmiler Lars Jørgensen, der er kendt for at være en glad og imødekommende person - altid klar med en kvik bemærkning.

Lars Jørgensen, der som aktiv ofte blev nævnt som en af verdens bedste forsvarsspillere ser nu frem til at få kvalificeret Danmarks kvinder til VM i Japan i november/december måned - hvor holdet udover at jagte medaljer også skal sørge for at kvalificere sig til OL næste år - i Tokyo .... Og så er næste store mål herefter at få svejset et stærkt dansk hold sammen til det går løs med EM i Danmark i 2020.