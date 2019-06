Minna Hermund Jørgensen. Foto: pm.

Ugens køgenser: Et fantastisk liv i gymnastikkens verden

LørdagsAvisen - 02. juni 2019

"Jeg må indrømme, at gymnastikken meget hurtigt fik greb i mig. Og det har den fortsat".

Siger Minna Hermund Jørgensen, der kom til verden i maj måned 1937 i Stenmagle på Midtsjælland.

"Så kom krigen og mine forældre flyttede til Dianalund hvor jeg kom på Dianalund Skole. Da krigen var slut flyttede vi i 1946 til Ringsted, hvor jeg startede i 3. klasse på Valdemarsskolen. Men to år tidligere var jeg begyndt at gå til gymnastik i Nyrup ved Ringsted med opvisninger i det lokale forsamlingshus. Da vi kom til Ringsted begyndte jeg hos gymnastikforeningen hvor jeg gik til konkurrencegymnastik og på et udtaget pigehold hos Ragna Vestergaard, som dengang var en markant skikkelse inden for gymnastikken og mit store forbillede", fortæller Minna Hermund Jørgensen.

Ragna Vestergaard inspirerede Minna til at uddanne sig til instruktør - det klarede hun samtidig med at hun dyrkede elitegymnastik i Ringsted. Og som 20 årig blev Minna gift og fik en dejlig datter, så der var fuld fart på i de år.

Ved siden af arbejdede hun på kontor hos Post og Telegrafvæsenet et job hun sagde farvel til da hun gik på barsel og herefter var hjemmegående i fire år inden hun igen fik job -på kontor hos Rimas Maskinfabrik hvor hun var i 10 år.

Så skulle der ske noget andet og hun fik et rigtigt godt halvdagsjob hos ESSO i Ringsted i 5 år. Herefter fik hun heldagsjob på Munk Nielsens revisionskontor.

"Så ville skæbnen at jeg i 1979 kom til Varpelev på Stevns, hvor jeg blev engageret i damemotionsgymnastik. Efter tre år flyttede jeg til Hårlev og blev engageret i den lokale gymnastikforening og blev instruktør for et kuld unge damer. Samtidigt arbejdede jeg på vaskeriet Mon Desir i Klippinge hvor jeg så var i 5 år. I Hårlev mødte jeg også min nuværende mand, Keld Jørgensen. Vi flyttede til en lejlighed i Køge i 1985, hvor vi fortsat bor. Jeg havde ikke været i Køge ret længe før Teddy Pedersen, formand for Køge Gymnastikforening opsøgte mig og sagde at jeg skulle overtage foreningens hold for motionsdamer. Som trænede to gange ugentligt på Tøxens skole. Keld, der født og opvokset på Ernasvej og i mange år arbejdede hos KTAS i Køge, og jeg blev gift i 1986 og har haft et utroligt dejligt liv sammen her i Køge", fortæller Minna, der naturligt fulgte med til Gymnastikforeningen Køge Bugt, da denne fusionerede med Køge Gymnastikforening i 2000.

I 1998 startede vi et formiddagshold op på Boholte skole. Holdet træner hver onsdag kl. 10.00. Vi startede med 7 gymnaster og jeg tænkte om det overhovedet kunne blive til noget. Det voksede imidlertid til 30 og så måtte vi flytte i Ravnsborghallen hvor jeg kørte holdet sammen med Kirsten Beck - som et bedre "Dupont og Dupont" par. På et tidspunkt talte holdet 100 betalende deltagere", så det er blevet en rigtig stor succes", siger Minna Hermund Jørgensen, der trak sig tilbage sidste år som instruktør for holdet og overlod pladsen til Rita Christoffersender nu går under navnet "Bevæg dig og Bevar dig med Rita og Inge" - tidligere "Kom i form med Kirsten, Minna og Rita".

Minna Hermund Jørgensen træner fortsat med hver onsdag - og nyder fortsat det gode sociale samvær med de mange gymnaster.

"Jeg har haft 75 fantastiske år i gymnastikkens verden, hvor jeg har mødt et væld af dejlige mennesker og haft mange fornøjelige timer. Gymnastikken har virkelig givet mig meget", fastslår hun.

Når den ikke står på gymnastik, har Minna Hermund Jørgensen også andre interesser.

"I mange år arbejdede jeg som frivillig i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsshop på Stationspladsen. Det var også en spændende udfordring - og hvor kan man dog finde mange gode ting i genbrugsbutikkerne rundt omkring", siger Minna Hermund Jørgensen.

"Jeg har da nogle gange været med Keld på jagt og nydt den dejlige natur, og så holder vi meget af at rejse på ferieture", fortæller Minna Hermund Jørgensen og nævner i den forbindelse tre store ture til Grønland, Irland og Island som nogle af højdepunkterne.

"Fantastisk natur de tre steder har at byde på", siger Minna, der også fremhæver familiens mangeårige feriemål ved Klarälven i Värmland i Sverige.

Kroferie og ture til andre skønne steder i Danmark er det også blevet til.

"Og så har vi også en dejlig familie at tage os af. Keld har en søn og jeg en datter - tilsammen har vi fire børnebørn og fire oldebørn. Så der er liv i huset når de er på besøg", smiler Minna Hermund Jørgensen.