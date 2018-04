Freddy Avnby er ugens køgenser.

Ugens køgenser: En stor drivkraft bag KØS' udvikling

LørdagsAvisen - 29. april 2018

"Jeg havde været med i KØS siden den spæde begyndelse i slutningen af 70'erne under navnet Køge Skitsesamling. Så i forbindelse med at direktør Christine Buhl Andersen sidste forår valgte at skifte til en direktørstilling på Glyptoteket, syntes jeg det var tid til at stige af og gøre plads til yngre kræfter", siger Freddy Avnby, der havde siddet på formandsposten hos KØS i Køge siden 2007.

Formandsposten overlod han til Birgit Thrusholm.

I februar sidste år kunne KØS Museum for kunst i det offentlige rum fejre 40 års jubilæum. I 1988 fik museet egne lokaler i den gamle Brochmands Skole, som med tiden er blevet ombygget, og museet blev statsanerkendt under ledelse af daværende museumsdirektør Ellen Tange. I 2009 ændrede Kunstmuseet Køge Skitsesamling navn til det nuværende KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Og én af de store drivkræfter bag museets kolossale udvikling er Freddy Avnby.

"Det er en ny tid for mig. Rigtig meget af min fritid har gennem årtier været lagt i bestyrelsesarbejdet for KØS. Det har været fantastisk spændende. KØS arbejdet var ligesom blevet en livsstil. Nu har jeg pludselig fået masser af tid til andre sysler. Det skal man lige vænne sig til", smiler Freddy Avnby.

Freddy Avnby blev født i Fredericia i sommeren 1944. Han voksede op i Aarhus, hvor han bl.a. tog studentereksamen på Aarhus Statsgymnasium. Herefter startede han en uddannelse som ingeniør i København.

"Men efter et år fandt jeg ud af, at det var ikke mig, så i stedet startede på kunstakademiet, og det var noget helt andet", fortæller Freddy Avnby, der ikke kun fik sin afgang som byplanlægger med fra akademiet, men også her fandt sin hustru, Inge Alstrup, som han senere blev gift med.

De blev forældre til børnene Anne og Tue, og flyttede herefter fra en lejlighed på Østerbro til Køge hvor han inden da havde fået job som konsulent i byplanafdelingen på Køge Rådhus, hvor fru Inge også blev ansat forholdsvis kort tid efter, og som har en stor aktie i, at Køge i dag fremstår så smuk som tilfældet er.

Men allerede inden han fik job og flyttede til Køge var han med til at sætte sit præg på byen og kommunen - nemlig da han som arkitektstuderende var med til at få udarbejdet "dispositionsplanen" der var grundlaget for kommunesammenlægningen i 1970.

Familien boede de første år på Egøjevej, men kunne i slutningen af 60'erne flytte ind i eget hus i Nyportstræde, som fortsat danner en tryg ramme om familiens aktiviteter. Huset blev hovedsageligt opført af genbrugsmaterialer, som dengang var meget oppe i tiden.

Jobmæssigt skiftede han senere til Statens Byggeforskningsinstitut og arbejdede i Ballerup Kommunes forsøgsprojekt, Egebjerggård, og arrangerede her i forbindelse med Kulturby 96 en konference om integration af kunst og arkitektur.

Herefter fortsatte Freddy Avnby som udviklingschef i Byfornyelsesselskabet Danmark, og arbejdede bl.a. med projekter i Riga og Vilnius, hovedstæder i h.h.v. Letland og Litauen.

Tillidsposter har han også haft indenfor faget. Bl.a. en årrække som formand for Dansk Byplanlaboratorium, medlem af bestyrelsen i Det særlige Bygningssyn samt medlem af bestyrelsen i Icomos, som arbejder med Unescos Verdens Kulturarvliste.

Freddy Avnby og hustruen Inge etablerede egen tegnestue, "Alstrup og Avnby Architects". Sammen med Harvard University vandt de den internationale licitation om en bevaringsplanlægning af Aserbajdsjans hovedstad, Baku og firmaet har bl.a. også lavet udviklingsplan for byen Elim i Sydafrika.

"Det har været en spændende rejse gennem mange arbejdsår med byggeri og arkitektur", siger Freddy Avnby, der også holder meget af at synge i kor og er med flere af slagsen i Køge. Bl.a. var han med til at etablere Rådhuskoret i Køge. Han hygger sig også med at skære træskulpturer, og så nyder han og Inge at slappe af i familiens ødegård i Skåne. Og så står rejser også højt på aktivitetslisten, og parret har sat deres fodaftryk i store dele af verden.

"Og så er der jo også vores to børns familier og i alt fire børnebørn der skal nydes, så selvom der står pensionist på visitkortet, så er der bestemt masser at stå op til hver eneste dag", siger Freddy Avnby.