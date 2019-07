Art Holgerson. Foto: pm.

Send til din ven. X Artiklen: Ugens køgenser: Elsker det danske foreningsliv, historie og havearbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens køgenser: Elsker det danske foreningsliv, historie og havearbejde

LørdagsAvisen - 06. juli 2019 kl. 06:41 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Danmark har et rigt og godt foreningsliv - men vi skal passe på det og hele tiden sørge for, at arvtagerne står klar i kulissen til at tage over. De yngre skal aktiveres til at tage over og føre den gode sag videre".

Siger Art Holgerson, der kom til Danmark i 1963 og har været bosat i Ølby ved Køge siden 1971.

Art - eller Arthur som er hans oprigtige navn - kom til Danmark for at studere. Han er født i 1942 i South Dakota, USA, hvor han via nogle gode år som barn i den lokale spejderbevægelse fik stor indsigt i og interesse for historie.

"Da jeg kom til Danmark fik jeg stor interesse i vikingernes gøren og laden i Danmark og øvrige Nordeuropa. Deres historie har interesseret mig meget og jeg synes det er super at vi også her i Køge har en historie - Vikingeborgen Borgring ved Lellinge - der går tilbage til dén tid", siger Art Holgerson, der har norske aner.

Art Holgerson mødte sin hustru, Karen på Rødding Højskole i 1963. Efter at have afsluttet studier i hver sin verdensdel blev de blev gift i 1969, og flyttede til USA. To år senere fik de begge job på en skole i Vallensbæk og købte et gammelt stråtækt hus i Ølby, hvor de bor den dag i dag.

"Det var kravene da vi skulle finde hus - og det var lykken at det blev her ved Køge at vi fandt det. Vi elsker begge området - og har haft mange dejlige år her", siger Art Holgerson, der sammen med Karen har fået to døtre, der tilsammen har beriget dem med fire børnebørn - der alle er bosat i lokalområdet.

"Vi holder alle meget af at have et godt familieliv - og vi ses mindst et par gange ugentligt", smiler Art Holgerson.

Art Holgerson er som nævnt meget historisk interesseret - og også meget aktiv i det lokale foreningsliv.

I 1984 kom hans store interesse for historie den gamle Ølsemagle Mølle til gode.

"Sammen med Kirsten Berngaard, som dengang ejede møllen iværksatte vi en restaurering af møllen. Det tog omkring tre år. Det skete bl.a. i et godt samarbejde med beskæftigelsessekretariatet i Køge Kommune, der fik engageret en række unge mennesker til at være med i arbejdet. Møllen fungerer i dag som museumsmølle og drives som en selvejende institution, hvor møllelauget står for vedligehold og drift. Kirsten og jeg er fortsat med i arbejdet med Ølsemagle Mølle", siger Art Holgerson, der indrømmer, at han altid har haft en dejlig nysgerrighed efter at finde ud af hvad der foregår i lokalsamfundet.

"Jeg har stukket næsen i mange ting men har til gengæld fået mange gode oplevelser og lært en masse dejlige og interessante mennesker at kende". Han har bl.a. været med i Kulturelt Samråd, Køge Kunstforening, Østsjællands Møntklub, Køge Museums Venner, i Ølby Landsbylaug, ligesom han over en fire års periode har været medlem af menighedsrådet i Højelse Sogn. Og så er han en ivrig svømmer, og tager så tit tiden tillader det en svømmetur i Køge Svømmeland i Ølby Centret.

"Jeg mener at mange flere burde tage del i det fantastiske foreningsliv vi har i Danmark. Der er jo noget for enhver interesse - og det beriger livet", fastslår han.

Efter nogle år på skolen i Vallensbæk, fik Art Holgerson job på VUC i Køge, hvor han var ansat i 26 år. Dels som studievejleder, dels som underviser i engelsk.

For ca. 10 år siden trådte han tilbage for at gå på pension. Hans hustru, Karen arbejdede i over 40 år på skolen i Vallensbæk, inden hun trak sig tilbage for at nyde sit otium. Nu har de tid til at opleve de spændende ting der sker i vores smukke gamle Køge.

"Karen og jeg elsker at gå rundt i vores store have og holde den ved lige. Der er altid noget at lave - uanset hvilken af de fire årstider vi befinder os i", siger Art Holgerson, der også elsker at rejse.

"Vi elsker at drage ud i verden, specielt til USA hvor vi har familie og venner at besøge", fastslår Art Holgerson, der med spænding er frem til weekenden, hvor Køge for første gang får besøg af et stort krydstogtskib.

"Det bliver rigtigt spændende og jeg håber at gæsterne vil synes, at Køge er et rigtigt godt sted at besøge. Det er vigtigt at byen har forberedt sig godt på, at krydstogtskibets gæster, hvoraf hovedparten er amerikanere, virkelig får en på opleveren. Det er vigtigt at "sælge" Køge rigtigt, så byen i fremtiden kan få besøg af endnu flere krydstogtskibe. Det vil være et rigtigt godt stempel for vores dejlige by og område", slutter Art Holgerson.