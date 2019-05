Ugens køgenser: Det handler om at skabe værdi og tryghed for kunden

"For os som bureau handler det om at være "top of mind" hos kunderne. Da jeg i 2012 startede firmaet var det med en klar strategi om at gøre tingene anderledes end hvad jeg kendte til fra branchen. Jeg vil gerne selv have fingeren på pulsen for at garantere kunderne de bedste foredragsholdere. Det gælder om at skabe værdi og tryghed for kunden. For når man betaler mange penge for en foredragsholder, skal det simpelthen også være den rigtige. Vi er ikke fysisk store, har kontor i Galoche Alle 6 i Den Hvide by i Køge - flytter om en måneds tid et par stenkast til Galoche Allé 2. Men vi lægger mange kræfter i at være et godt bureau får både kunder og foredragsholdere", fastslår Malene von Kiær.