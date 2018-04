Lily Hegner.

Send til din ven. X Artiklen: Ugens køgenser: Det er rart der er brug for én Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens køgenser: Det er rart der er brug for én

LørdagsAvisen - 06. april 2018 kl. 07:44 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun er født og opvokset i Esbjerg og fik sin uddannelse til sygeplejerske fra Ribe Amt.

Ugens Køgenser, Lily Hegner, er en lun og gæv jyde med begge ben solidt plantet på jorden. Men med en imponerende vilje til at dels hjælpe andre mennesker og at have en aktiv hverdag med masser af aktiviteter på kalenderen.

I slutningen af 60'erne rykkede hun teltpælene op og flyttede til Køge. Hun fik arbejde på Ringsted Sygepleje som sygeplejelærer hvor hun tog sig af eleverne på Køge Sygehus.

"En afdelingssygeplejerske på Køge Sygehus spurgte mig en dag om jeg ikke ville søge en stilling som afdelings sygeplejeske. Det gjorde jeg, og fik den. Og en af mine første patienter var min tilkomne mand", smiler Lily Hegner.

Herefter tog Lily Hegner et spring på 4 år til Bornholm, hvor hun var leder af et plejehjem i Klemensker. Men privat var det ikke nogen succes, så hun vendte tilbage til Køge.

Her blev hun souschef på Herfølge Sogns Sygeplejehjem - og var med til at starte Tingstedet op.

"Jeg fik ansvaret for indkøb og indretning af Tingstedet - det var en rigtig spændende opgave. Og en fantastisk oplevelse at være med til at få et plejehjem stablet på benene", fortæller Lily Hegner, der dog valgte at stoppe, da plejehjemmet blev integreret i hjemmeplejen.

"Det startede faktisk da pårørende begyndte at klage. Det faste personale var jo ikke det faste længere - de blev sendt ud og skulle tage sig af andre opgaver. Vil man drage omsorg for de ældre må man også have nogen til at varetage opgaven. Derfor stoppede jeg", fortæller hun.

Efter at Lily Hegner er gået på pension keder hun sig ikke. Tværtimod, så er der fuld tryk på hver eneste dag.

"Jeg har været med i Røde Kors' arbejde i 16 år. Jeg startede med at give en hånd med i genbrugsshoppen i Ølby. Senere har jeg startet Vågetjenesten i Køge op for 6 år siden. Og i den forindelse fik jeg en sjælden oplevelse, da jeg - i øvrigt sammen med Jan Rasmussen fra Køge Kricket Klub - blev inviteret til havefest med HM Dronning Margrethe, som på den måde ville hylde det frivillige arbejde. Borgmestrene i alle kommuner skulle udpege to personer til havefesten - det blev altså Jan og mig. Og jeg fik lejlighed til at sidde og få en snak med dronningen. Det var en fantastisk oplevelse", husker Lily Hegner om havefesten der fandt sted for 5 år siden.

Lily Hegner har også startet "Tryk på mail" for to år siden. Denne service, et samarbejde der giver tryghed og uafhængighed, har nu 21 brugere, som sender hende en SMS hver dag. Køge er det eneste sted i Danmark hvor den tjeneste findes.

Lily Hegner har også gennem Røde Kors taget samaritter uddannelsen, og det har flere gange bragt hende til samaritertjenesten på Roskilde Festival, Dyrhavsbakken og Fårup Sommerland. Det har været nogle store oplevelser.

Ligeledes har hun i 10 år været med i Natteravnene i Køge.

"Det er også en oplevelse. Man møder utroligt mange søde unge mennesker når man går rundt og passer på dem", smiler Lily Hegner, der også er byven.

"Det startede til Sankt Hans 2017 og konceptet stammer en del fra Natteravnene. Vi hører til i SSP huset og går hver onsdag og lørdag - på torvedagene".

Og så spiller hun bridge i Køge Bridge Klub og privat.

"Men jeg finder aldrig ud af det, Jeg er bare med. Det er så hyggeligt. Men det er et svært spil".

Lily Hegner er også med i en Cykelgruppe der tæller 19 piger, der i forårs- og sommermånederne cykler en god, lang tur hver tirsdag - med mange aktiviteter og oplevelser sideløbende.

"Og så rejser jeg meget. Min far sagde engang til mig og mine to søstre: "Kom ud og oplev verden". Og det havde han ret i. Det er skønt at rejse og opleve. Jeg har bl.a. været med Den Transsibirske Jernbane, oplevet Vietnam fra nord til syd og i det hele taget været rundt mange spændende steder. Til sommer skal jeg med tre veninder på krydstogt på Donau fra Wien til Bukarest og til maj skal jeg med cykelklubben til Bornholm. Jo jeg keder mig ikke. Det er skønt der er brug for en. Nyde de ting man kan".

Lily Hegner har involveret sig i et venskab et syrisk ægtepar der er bosiddende tæt ved hende selv.

"Han flygtede herop og har fået sin kone med. De er nu blevet forældre. Vi har meget fornøjelse af hinanden, vi hjælper hinanden. De er rigtigt søde, og gør alt for at blive en del af vores samfund", slutter Lily Hegner, der er bosat på Parkvej.