Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Ugens køgenser: Der sker en masse i provinsen, hvis bare man banker på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens køgenser: Der sker en masse i provinsen, hvis bare man banker på

LørdagsAvisen - 27. oktober 2019 kl. 10:25 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 41-årige forfatter Ditte Wiese Winther-Rasmussen fra Vemmedrup ved Køge har fået et andet forhold til provinsen og de små lokalsamfund, siden hun som barn og ung voksede op i byerne Ejby på Fyn og Silkeborg i Jylland. Her følte hun en udlængsel, der med tiden både har bragt hende til Aalborg som studerende for senere at bosætte sig i København.

"Provinsen føltes meget lille, da jeg var ung. Jeg havde lyst til at komme ud og se noget andet," siger Ditte Wiese Winther-Rasmussen, der følte en smule klaustrofobi ved livet i de mindre byer.

"Som ung kan det være svært at slippe af med en bestemt rolle, man har fået tildelt i et lille lokalsamfund. Det kan føles som en spændetrøje," siger hun.

I 2016 udgav hun sin første roman til de ældste unge, der netop bygger på de følelser. 'Provinspis' handler om 19-årige Ida, der bor i den lille, vestjyske by Ansager. Hun føler en rastløshed og en udlængsel i den lille by, som på mange punkter minder om den udlængsel, Ditte Wiese Winther-Rasmussen selv følte som ung.

Selvom udlængslen ramte forfatteren i provinsen, mener hun ikke, at udlængsel og rastløshed nødvendigvis følger med en tilværelse i provinsen.

"Jeg tror, det er meget naturligt at tænke, at der må være mere i verden, end det lille sted hvor man bevæger sig rundt. Det til trods for at man bor på Østerbro i København," mener Ditte Wiese Winther-Rasmussen, der med sin litteratur ønsker at give de unge en følelse af ikke at være alene.

"Jeg vil gerne vise dem, at der altid er nogle, som har følt og prøvet det samme som dem", siger Ditte Wiese Winther-Rasmussen.

I 2006 vendte hun tilbage til provinsen, efter at hun sammen med sin mand havde født deres første barn.

"Der lå sølvpapir og kanyler og flød i opgangen til vores lejlighed i Nordvest", siger Ditte Wiese Winther-Rasmussen, der sammen med sin mand faldt pladask for Køge og derfor flyttede fra København til Vemmedrup.

"Man får nogle andre prioriteter, når man får børn. I Vemmedrup er der gode cykelveje og en god skole. Det er et trygt og roligt sted at vokse op," siger forfatteren, der i sine voksenår har fået et andet perspektiv på livet i provinsen. Nærheden mellem borgerne i mindre byer er ikke længere klaustrofobisk, men tryg for Ditte Wiese Winther-Rasmussen.

"I København anede vi ikke, hvem overboen var. I Vemmedrup ved vi, hvem alle er. Der er en omsorg for hinanden i de mindre byer, og man ved, hvis der lige pludselig mangler en," siger den 41-årige forfatter.

Og forestillingen om, at der er kedeligt i provinsen, er en skrøne ifølge Ditte Wiese Winther-Rasmussen.

"Man skal ikke kradse meget i overfladen for at opdage, at der slet ikke er kedeligt i provinsen," siger hun og fortsætter:

"Tag bare en søndag i Vemmedrup. Der sker ikke så meget, men man skal bare banke på hos nogle, så sker der en masse", siger Ditte Wiese Winther-Rasmussen.

Til hverdag arbejder hun som kommunikationsmedarbejder ved Gladsaxe Bibliotekerne, og indtil videre har hun ved siden af sit arbejde skrevet to ungdomsbøger. Senest udkom "Og så drukner jeg", der handler om den perfekthedskultur, mange unge må navigere rundt i. Ungdomstiden er særligt interessant at beskæftige sig med for Ditte Wiese Winther-Rasmussen. For inden man som voksen finder sin base, er alt åbent, nyt og spændende.

"Ungdomsårene er en enormt interessant periode i livet, for det er her, man finder ud af, hvem man er. Mange ting i livet føles dramatisk, fordi det er første gang, det sker, og det er sjovere at skrive om", siger forfatteren, der i øjeblikket arbejder på en ny roman for unge, som denne gang bliver en dystopisk thriller.