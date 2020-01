Gunde Jensen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Ugens køgenser: Bordtennis blev hans store lidenskab

LørdagsAvisen - 18. januar 2020

"Spejderlivet var jeg kun lige inde og snuse til. I fodbold kunne jeg ikke være med - og så blev det bordtennis jeg valgte - og jeg er fortsat aktiv godt 60 år senere. Det har givet og giver mig fortsat mange dejlige oplevelser".

Siger 72-årige Gunde Jensen fra Skensved, der altid har elsket at dyrke motion.

Gunde Jensen kom til verden i juli 1947 i Store Ladager ved Ejby. Han gik de tre første år på Ladager skole.

"Vi var fire børn i 1. klasse og en lærer der klarede flere klassetrin på en gang", smiler Gunde Jensen om minderne fra de første skoleår. Fra 4.-7. klassetrin gik han på Viby Privatskole, inden han kom til Roskilde Private Realskole hvor han tog realeksamen.

Efter studentereksamen gik turen til Københavns Universitet hvor han uddannede sig til miljøbiolog og fik job indenfor biokemi hos Scleroseforeningen. Her var han nogle år inden han fik job hos Arbejdsmiljøinstituttet under Arbejdstilsynet. Næste trin var ansættelse i Fødevareinstituttet under DTU i Gladsaxe, hvor han som 65-årig gik på efterløn.

"Jeg kan se tilbage på nogle meget spændende år indenfor erhvervslivet, hvor jeg fik mulighed for at arbejde inden for et fag og et emne, der virkelig interesserede mig", fortæller Gunde Jensen.

Som barn fik han smag for bordtennis da han gik på Viby Privatskole.

"Nogle af mine kammerater var også glade for bordtennis så vi begyndte at spille i Dåstrup KFUM Bordtennisklub. Da var jeg 12 år gammel. Det blev bordtennis der blev min store hobby - og det fortryder jeg ikke et sekund", siger Gunde Jensen, der meldte sig under fanerne hos BTK 61 Roskilde - og her fandt sin hustru.

"I juniorrækken var jeg med til at vinde SM, det samme i Serie 1 som senior", fortæller Gunde Jensen, der i 1970 blev gift med sin hustru som han har tre børn med - to sønner og en datter.

De første syv år boede familien i St. Ladager, inden de i 1977 flyttede ind i en villa på Agerlandet i Lille Skensved, hvor de fortsat bor.

Efter at have holdt en lille pause fra bordtennis i de år hvor børnene kom til verden, genoptog Gunde Jensen og hans hustru omkring 1980 igen spillet i Skensved IF. Han kom på førsteholdet i Serie 1, mens hustruen spillede på Serie 4-holdet.

"Vores interesse for bordtennis spredte sig hurtigt til vores børn, som også dyrkede spillet. Så vi har altid haft noget fælles at gå op i", siger Gunde Jensen, der fortsat er aktiv spiller i Skensved IF hvor han også tager aktiv del i udvalgsarbejde.

"Jeg kom med i bestyrelsesarbejdet og var formand i en periode på otte år. Herefter trådte jeg ud, men kom senere tilbage. I dag er jeg med i Skensved IF's hovedbestyrelse som repræsentant for bordtennisafdelingen. Derudover er jeg afdelingens skribent til vores klubblad "Kvartetten", med i Skensvedhallens cafeteria-udvalg og med i udvalget der står for Køge Nords store Loppemarked der næste gang afholdes omkring den 1. november. Dertil kommer at jeg hjælper med til træning i ungdomsafdelingen og spiller med i veteranafdelingen, hvor vi træner mandag, deltager i 60+ afdelingens træning og hyggeligt samvær og så er der jo turneringskampene. Vi var i sommer fire spillere fra Skensved IF afsted til EM for veteraner i Budapest. Det var en stor oplevelse", fortæller Gunde Jensen der tidligere i 2019 fik et fortjent skulderklap for hans store indsats for klubben.

Han blev kåret til "Årets leder 2019" Køge Nord Idræts Center og "Årets Ildsjæl 2019" i Skensved IF.

Når ikke den står på legen med den lille hvide bold, står den på hygge med familien, der i dag også tæller seks børnebørn - hvoraf ingen endnu dog har fået smag for bordtennissporten.

"Men hvem ved - det kommer måske. Men vigtigst er at de unge mennesker dyrker motion - og det gør de heldigvis de fire ældste. De to yngste er endnu for små til at kunne dyrke idræt", smiler Gunde Jensen.

Desuden elsker Gunde og hustruen hver sommer at drage på ferie til Østrig, hvor der vandres i den skønne natur.

"Om vinteren går turen igen til Østrig - hvor den igen står på vandring, mens børn, svigerbørn og børnebørn dyrker ski - og så mødes vi hver dag på udvalgte steder og hygger os", slutter ildsjælen Gunde Jensen.