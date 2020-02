Ugens køgenser: At opleve verden under havet er fantastisk

"I 1971 valgte jeg at starte op for mig selv med døgnservice på oliefyrsservice i Køge-området med domicil på Hjørnegårdsvej 1 i Skensved. Det gik godt og med tiden kom der også også VVS forespørgsler, så i 1975 lod jeg mig uddanne til aut. Gas- og vandmester. I slutningen af 80'erne solgte vi Q8 fra og flyttede et lille hanefjed til Hjørnegårdsvej 3, hvor virksomheden har til huse i dag", fortæller Carsten Mølbak, der for nogle år siden valgte at foretage et generationsskifte og overlod direktørstolen til sønnen Anders, der har været med hele vejen - og fået hvervet ind med modermælken.

"Min interesse for dykning blev skabt for 34 år siden, hvor vi var i sommerhus og jeg sammen med drengene snorklede og hyggede os ved strandkanten. Jeg tænkte - det må jeg undersøge mulighederne for at udbygge - så jeg kom med i Køge Dykkerklub hvor jeg nu har været instruktør i 32 år. Og jo, jeg dykker meget og elsker det. At opleve verden under havet er fantastisk - uanset om det er her omkring Danmark eller ved Røde Havet eller Maldiverne. Jeg elsker specielt at udforske skibsvrag. For nogle år siden var vi tre dykkere fra Køge Dykkerklub der rejste ud til Truk Lagoon ved Mikronesien øst for Japan - et rigtigt eldorado for dykkere. Truk Lagoon er en perle for den kræsne dykker med velbevarede krigsskibe, kanoner, jager- og bombefly, kranier og skeletter og tankvogne der ligger som et barsk "minde" fra 2. Verdenskrig", fortæller Carsten Mølbak om én af dykkersportens absolutte højdepunkter.