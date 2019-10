Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Ugens køgenser: Andrea fandt sit åndehul på Tapperiet

LørdagsAvisen - 20. oktober 2019

Når skoleklokkerne har ringet ud på Køge Gymnasium, kan man næsten være stensikker på at finde 18-årige Andrea Givskov i ungdomskulturhuset Tapperiet i Køge. Her er hun frivillig medarrangør af kreative værksteder, her laver hun fællesspisning, her hænger hun ud med venner, laver lektier og dyrker sin passion for kunst.

Måske det især er sidstnævnte, der har gjort Tapperiet til det åndehul, der er nødvendig for Andrea Givskov for at komme igennem det sidste - og måske hårdeste - år på gymnasiet.

"Jeg søgte efter et helle og et sted at få luft," fortæller Andrea Givskov, der havde svært ved at finde sig til rette i gymnasiets rammer. Med en drøm om at starte på kunstakademiet fylder det kreative og skabertrangen meget i Andreas verden. Hun begyndte at føle sig mere og mere usikker på sine egne kreative evner i løbet af de første par år på gymnasiet.

"Jeg havde billedkunst på C-niveau i gymnasiet, men det er ikke det samme som de kreative værksteder her på Tapperiet. Det handlede om afleveringer og karakterer, men jeg laver ikke kunst for at blive bedømt", siger Andrea Givskov, som har en legende tilgang til sin interesse.

Da LørdagsAvisen mødte hende på Tapperiet, havde hun netop sat det sidste malerstrøg på et stort vægmaleri i Tapperiets café, der forestiller en tiger.

"Den her tiger har jeg lavet, fordi jeg synes, den er cool. Jeg har altid drømt om at male på en væg. Det fik jeg lov til at prøve af her. Det er en test og et forsøg, og den slags er der ikke plads til i gymnasiet", påpeger hun.

Ifølge Andrea Givskov handler gymnasiet i stor grad om at blive vurderet og bedømt.

"Jeg tror, der er mange unge, som tager den her bedømmelse med ind i andre områder af deres liv. Eksempelvis på de sociale medier, hvor man hele tiden kan vurdere og blive vurderet", mener Andrea Givskov, der brænder for Tapperiet, fordi det kan fungere som et frirum fra bedømmelsen.

"Her er der ikke nogen, der vurderer dig, og du kan afprøve dine idéer uden at blive bedømt," fortæller Andrea Givskov. Udover kreative værksteder kan unge også mødes om andre aktiviteter som film, fællesspisning, quiz eller bare en gang brætspil og hyggeligt samvær. Husets mangfoldighed er en af styrkerne ved Tapperiet, mener Andrea Givskov.

"Der er mange forskellige hold og interesser, der mødes her. Der er plads til alle," siger den 18-årige gymnasieelev, der påpeger, at Tapperiet er til for de unge. Derfor tilpasses husets aktiviteter de unges idéer, behov og hverdag.

Andrea Givskov startede med at komme i Tapperiet lige før sommerferien i år, og det eneste hun fortryder er, at hun ikke allerede fra 1.g begyndte at benytte huset. Fra hende lyder derfor en stor opfordring til andre unge.

"Hvis du gerne vil være en del af et fællesskab, er man altid velkommen her. Vi vil dig gerne."