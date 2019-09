Jon Pejtersen.

Send til din ven. X Artiklen: Ugens køgenser: - Alt er glemt efter fem minutter på boardet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens køgenser: - Alt er glemt efter fem minutter på boardet

LørdagsAvisen - 20. september 2019 kl. 06:01 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge har gennem de seneste 10 år fået et stort og blomstrende skatemiljø, og det er ikke mindst Jon Pejtersens fortjeneste.

Han blev tilbage i 2007 ansat til at undervise et skatehold på Køge Ungdomsskole, og dermed blev de første spæde skridt trådt til det stærke miljø for skatere, der siden er vokset op omkring Tapperiet, og mens han altså begyndte med et enkelt hold, så står han i dag med en enorm skatehal i Gule Hal på Søndre Havn og mange ugentlige brugere.

"Der er uhørt gode faciliteter for skatemiljøet i Køge, og vi kan se en klar effekt af det. Siden vi fik Gule Hal i 2011 har det skabt en klar kontinuitet, fordi flere lokale skatere kan træne lokalt hele året rundt," fortæller Jon Pejtersen.

Tidligere var der faciliteter til skaterne bag Tapperiet, men fra 2011 begyndte opbygningen af en skatehal i Gule Hal med ramper og faciliteter til skaterne og farverig graffitiudsmykning på væggene - og senest med åbningen af en stor ny bowl i august i forbindelse med Søndre Havnedag.

Stedet er åbent for alle, og man kan i øvrigt låne udstyr, hvis man vil prøve kræfter med sporten for første gang.

"Vi vil være så åbne og tilgængelige som mulighed, og her er en supergod stemning, hvor de ældre er gode til at passe på de unge og lære fra sig," forklarer Jon Pejtersen om skatehallen, der er åben onsdage, torsdage og weekender samt til særlige arrangementer.

Jon Pejtersen er født og opvokset som en del af det danske mindretal i Tyskland. Han flyttede fra Flensburg til København i 2000 i forbindelse med sin uddannelse, og han blev på Tapperiet i 2007.

Han begyndte at skate som teenager i tilbage i halvfemserne, og det har været en døråbner for mange fantastiske oplevelser rundt omkring i verden, fortæller han. Han har rejst i det meste af verden med skateboardet på ryggen - eller snarere under fødderne - og det har gennem alle årene samtidig fungeret som "adgangskort" til lokale fællesskaber.

"Skatemiljøet har et stærkt fællesskab med mange koder i form af sprog, slangudtryk, mode og æstetik, og netop miljøet og fællesskabet er nogle af grundene til, at jeg har fortsat med at skate så længe. Jeg har rejst hele verden rundt med mit skateboard, og skateboardet skaber bare kontakt med det samme, uanset hvor i verden man er. Det er en icebreaker," fortæller han.

"Skating er en meget personlig ting, der er ingen hold, ingen træner, ingen point og ikke så mange regler. Og så er det også bare stadig et kick for mig at lære noget nyt i ny og næ. Det kan være næsten meditativt at skate. Selv efter en lang, travl uge, så er alt glemt efter fem minutter på boardet. Man er til stede her og nu - det er fantastisk," smiler Jon Pejtersen, der i dag er 40 år og skater på det, han kalder hobbyplan.

Og så har han altså gode muligheder for at give en masse videre til den næste generation af skatere i Gule Hal i Køge, hvor han ikke er i tvivl om, at involveringen af de unge selv er en stor del af hemmeligheden bag succesen.

"Vi har haft lokalområdet med fra start. Vi spurgte jo skaterne, hvad de gerne ville skate på, så de har selv haft indflydelse på opbygningen af hallen. Den er bygget af professionelle rampebyggere, men vi har stået for designet sammen med de unge," fortæller han.

Det er ganske gratis at skate i hallen, og at man har godt fat i målgruppen underbygges af, at der i dag går omkring 5000 gennem dørene i løbet af de 150 åbningsdage om året.

Til gengæld lever skaterne formentlig på lånt tid i Gule Hal, og Jon Pejtersen forventer, at man må flytte ud af de flotte rammer inden for en årrække som led i udviklingen af Køge Kyst-området.

"Vi har på nuværende tidspunkt aftale om at kunne være i hallen til udgangen af 2023. Hvad der skal ske herefter er ikke afklaret, men vores idé har hele tiden bare været at gøre det så fedt som muligt frem til den dag, hvor vi skal flytte," fortæller Jon Pejtersen.

Alle delene i hallen er i øvrigt flytbare, og med det stærke miljø, der er bygget op gennem årene - mon ikke skaterne også rykker med...