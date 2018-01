Send til din ven. X Artiklen: Ugens Køgenser: Ung jyde med store politiske ambitioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens Køgenser: Ung jyde med store politiske ambitioner

LørdagsAvisen - 06. januar 2018 kl. 14:31 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Indrømmet, jeg er nok lidt af en arbejdsnarkoman. Jeg elsker nye udfordringer og hele tiden at udvikle mig selv".

Siger Anders Bork, ét af de nye ansigter, der tirsdag officielt blev en del af det nye Køge Byråd på 27 medlemmer, der de kommende fire år skal varetage Køge Kommunes interesser.

Trods sine kun 26 år, har Anders Bork en vis erfaring indenfor kommunalpolitik.

"Allerede som helt ung begyndte det at eskalere med det ungdomspolitiske i Skive, hvor jeg kom med i hovedbestyrelsen i Dansk Folkepartis Ungdom - DFU", fortæller Anders Bork, der ved konstitueringen af Køge Byråd fik sæde i Skole,- Børne- samt Fritids- og Idrætsudvalget. Endda som formand for sidstnævnte udvalg.

"Jeg havde aldrig i livet drømt om at få en formandspost - men da muligheden bød sig, var det bare om at slå til. Man ved aldrig om man får chancen igen", siger Anders Bork, der blev "køgenser" i 2015, da han sammen med hustruen Tilde Bork købte og flyttede ind i deres drømmehus i Åshøj.

Anders Bork er født på Skive Sygehus og opvokset som enebarn i en kernefamilie på øen Fur i Limfjorden.

"Her havde jeg en stille og rolig opvækst, hvor jeg specielt interesserede mig for sejlads og i det hele taget at være ved vandet. Men også for musik - jeg begyndte at spille klaver som 6-årig og da jeg var 12 år kom guitaren ind i billedet", fortæller Anders Bork, der som 17-årig mistede sin far.

Fire måneder efter faderens død rejste han til USA som udvekslingsstudent. Fyldt 18 år vendte han hjem til Danmark og flyttede til Skive for at gå på gymnasium m.m.

"Som 20 årig fandt jeg ud af at jeg faktisk er donorbarn. Det var hårdt at få at vide at den mand jeg altid kaldte far ikke var min biologiske far. Jeg er derfor meget interesseret i at finde ud af, om jeg har slægtninge rundt omkring. Derfor var jeg i 2012 med i en TV2-udsendelse "Donorbørn" uden dog at finde frem til evt. slægtninge. Nu forbereder TV 2 en ny serie om donorbørn - så jeg håber deres DNA undersøgelser kan hjælpe med evt. at finde frem til et resultat. Så det kan - forhåbentligt - gå hen og blive spændende", siger Anders Bork, der i forbindelse med hans engagement i DFU mødte Dianalund-pigen Tilde, som han blev gift med.

Tilde blev i 2015 valgt ind i Folketinget for Dansk Folkeparti, og så begyndte det unge par at kigge sig om efter et sted at slå sig ned, et sted hvor fingerplanen for S-togene kunne passe sammen, så hun nemt og hurtigt kunne komme frem og tilbage fra København. For flytte ind i en lejlighed i København - nej, det var ikke lige sagen.

"Vi faldt pladask for huset i Åshøj, som vi flyttede ind i i 2015. Det er simpelthen et fedt sted hvor vi har alt lige uden for døren. Det er her vi skal bygge vores fremtid og stifte en lille familie. Og formentlig ikke flytter fra før vi skal bæres ud", fastslår Anders Bork, der hurtigt fik lyst til at udforske det lokalpolitiske miljø i Køge Kommune - og fik meldt sig ind i den Dansk Folkepartis Køge-afdeling, hvor han i dag er kasserer.

"Inden vi flyttede fra det jyske havde jeg, uden held, prøvet at stille op til kommunalvalg i Herning og folketingsvalget i Skive, siger Anders Bork der er uddannet multimediedesigner, og han drev efterfølgende eget firma med tryksager, hjemmesider m.m.

I dag arbejder Anders Bork som elev i Center for Social service i Ishøj Kommune, en opgave han skal færdiggøre den 31. august.

"Hvad jeg så skal efter den 1. september aner jeg ikke endnu. Der er heldigvis noget tid endnu til at finde ud af noget. Vil de beholde mig i Ishøj Kommune - eller er jeg til den tid "fedtet" for meget ind i mit byrådsarbejde i Køge så de ting ikke rigtigt kan forenes - ingen ved det. Tanken om at vende tilbage som selvstændig - evt. igen som enmandsfirma har strejfet mig, men lad os se tiden an. Der kommer forhåbentlig nogle muligheder", siger en fortrøstningsfuld Anders Bork, der naturligvis ser frem til at tage fat på det politiske arbejde i Køge Kommune.

"Ingen tvivl om, at de kommende fire år vil byde hårdt og ambitiøst arbejde. Køge Kommune er jo inde i en fantastisk spændend eudvikling som jeg glæder mig til at blive en del af. Jeg skal her i starten lære mine byråds- og udvalgs kolleger rigtigt at kende og så blive dus med de mange arbejdsområder der venter forude. Det bliver spændende".

I sin - sparsomme - fritid holder han fortsat meget af at spille musik.

"Jeg kan, når jeg lige skal "falde ned" tage guitaren frem eller sætte mig ved klaveret. Med tiden har jeg også planer om at sejle og dyrke livet ved vandet noget mere", siger Anders Bork, der er sikker på at han og fru Tilde er flyttet til Køge for at forblive køgensere i fremtiden.