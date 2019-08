Arne Svendsen. Foto: pm.

Ugens Køgenser: Musik gør en så dejlig glad

LørdagsAvisen - 24. august 2019 kl. 10:23 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er formentlig ikke mange Køge-borgere der ikke på ét eller andet tidspunkt har oplevet at høre Køge Skoleorkester eller Køge Byorkester spille rundt omkring i kommunen.

Så har man også oplevet Arne Svendsen - orkestrenes legendariske dirigent, der om nogen har haft et liv i musikkens tegn.

Arne Svendsen kom til verden i 1946 på Tangmosevej 58 i Køge.

"Fælles for mig og min søster er, at vi begge blev født hjemme - det var meget normalt dengang", siger Arne Svendsen, der boede på Tangmosevej frem til 1952, hvor familien rykkede teltpælene op og flyttede over på den anden side af hovedvejen, til Frihedsvej - et område hvor mange af børnene spillede i Køge Skoleorkester der var reetableret to år forinden.

"I 1956 blev jeg meldt ind i Køge Skoleorkester. Det var faktisk første gang jeg stiftede bekendtskab med musik. Jeg spillede tuba - og det gør jeg stadigvæk", smiler Arne Svendsen, der havde sin skolegang i Køge midtby - først fem år på Brochmands skole og derefter på Tøxens skole.

Efter at have forladt folkeskolen kom Arne Svendsen i lære som kontorelev på Køge Rådhus i årene 1963-66.

"Så var der en lærer i Køge Skoleorkester, Georg A. Madsen, der fortalte mig at Den Kongelige Livgardes Musikkorps søgte en tuba-spiller. "Søg den", sagde han - det gjorde jeg og alle os der havde søgt skulle spille foran et dommerpanel", fortæller Arne Svendsen, der gjorde det så godt, at han blev tildelt pladsen.

Så den 1. august 1966 startede Arne Svendsen som tuba-elev hos Den Kongelige Livgardes Musikkorps.

Senere blev han af Køge Musikskoles daværende leder Mogens Koefoed opfordret til at undervise enkeltelever i Køge Skoleorkester, hvor han startede som dirigent i 1963.

"Det har været et fantastisk job gennem alle årene. Jeg har mødt så utroligt mange dejlige og glade børn gennem årene - mange af dem vi har nu i orkesteret er tredje generation. Det er fantastisk at opleve", siger Arne Svendsen, der også er stolt over, at han også gennem sit arbejde i skoleorkesteret har haft en lille finger med i opdragelsen af de unge mennesker.

"Det med at dei skoleorkesteret lærer at møde til tiden, lærer at man skal øve sig derhjemme til næste undervisningstime og indrette sig efter deres medspillere i orkesteret. Når vi siger farvel til elever efter 5 år i orkesteret svarer det til, at de i den periode har været sammen med mig i 365 dage", smiler Arne Svendsen, der også glæder sig over den opbakning han har oplevet fra forældrene - samt fra skoleorkesterets forældreforening.

I 1999 var der en række tidligere medlemmer fra Køge Skoleorkester der syntes der manglede et voksenorkester i Køge - så de fik startet Køge Byorkester - naturligvis med Arne Svendsen som dirigent. Også et job han holder utroligt eget af.

Arne Svendsen har gennem årene haft mange andre poster inden for musikken end at svinge dirigentstokken for og undervise de to lokale orkestre.

Blandt mange, mange andre ting kan nævnes, at han fra 1975-2001 underviste i musikskolen i Malmø og i 1983-2016 forestod tuba undervisning i Tivoligarden. Han spiller fortsat med i Københavns Messingblæserkvintet.

"Hånden på hjertet - jeg har været privilegeret. At have et liv med musik - det er jo fantastisk. Musik gør jo en så dejligt glad. Jeg har haft mange fantastiske oplevelser med mine musikjobs - og mange skønne rejser både indenlands som udenlands. De mange gange vi har deltaget i arrangementer store som små i Køge Kommune - alt sammen oplevelser jeg ikke ville være foruden", fastslår Arne Svendsen, der siden 1968 har været bosat i Svogerslev ved Roskilde, men fortsat har stor tilknytning til sin fødeby. Han følger interesseret med i byens store udvikling.

Når den ikke står på musikundervisning eller koncerter, står den på familie, hus og have - og det bliver da også til ferierejser.

Arne Svendsen er indbegrebet af musik og Køge Skoleorkester og Byorkester. Efter 63 års medlemskab af Køge Skoleorkester og musikkens verden er lysten fortsat intakt.

"Jeg synes stadigvæk det er sjovt - og så længe jeg synes det, så bliver jeg ved", slutter Arne Svendsen.