Kurt Pedersen er ugens køgenser. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Ugens Køgenser: Kjøge Mini-By er min store kæphest

LørdagsAvisen - 04. maj 2018 kl. 17:37 Af Per Møller

Skal man træffe Kurt Pedersen, gør man klogt i, at besøge Kjøge Mini-By på Strandvejen 101 i Køge. For her er der næsten statsgaranti for, at møde ham hver formiddag.

"Jamen jeg må indrømme at Kjøge Mini-By er min store kæphest. Og har været det siden starten tilbage i 1990. Jeg elsker simpelthen at komme i mini-byen - sammen med min trofaste følgesvend, Golden Retrieveren Bertram. Hånden på hjertet så laver jeg ikke noget - men jeg hygger mig med at gå rundt og få en snak med de mange frivillige som trofast hver eneste dag møder frem for at være med og udvikle mini-byen. Der er en dejlig stemning. Så det er en fast daglig beskæftigelse at smutte en tur ud på pladsen", smiler Kurt Pedersen, der kom til verden for 89 år siden i Frederikshavn.

Kurt Pedersen har været formand for Kjøge Mini-Bys Venner siden 1990 og frem til foråret 2016. Og så var det endda via en god ven, Svend Christensen, at han kom med i bestyrelsesarbejdet.

"Jeg lå et par dage på sygehuset, og netop i de dage blev der afholdt stiftende generalforsamling i Kjøge Mini-Bys Venner. Det møde deltog Svend i og han kom så ud på sygehuset for at fortælle om det. Han fortalte også at han havde meldt os begge ind i foreningen. Og for resten, sagde han kort efter, så blev du valgt ind i bestyrelsen! Det måtte jeg jo så tage til efterretning. Et lille halvt års tid senere overtog jeg formandsposten på opfordring fra Kaj Wohlert og Svend Madsen - og forlod først formandsstolen 25 år senere", fortæller Kurt Pedersen med et stort grin.

Kurt Pedersen blev sidste år udnævnt til æresmedlem af Kjøge Mini-Bys Venner som et skulderklap for sit mangeårige uegennyttige arbejde.

Som nævnt er Kurt Pedersen født og opvokset i Frederikshavn, hvor han efter folkeskolen kom i lære som maskinarbejder.

"Jeg ville ellers være styrmand - men det ville min mor absolut ikke høre tale om. Jeg havde en bror der var ude på vandet, og min far var fiskeskipper - det var nok for hende. Men ud på søen kom jeg alligevel - i 1949 med A.P. Møller i to år hvor vi sejlede på Det Fjerne Østen og bl.a. var nærmeste øjenvidner til krigene ved Formosastrædet. Så da krigen i Korea brød ud i 1950, havde jeg fået nok og vendte tilbage til Danmark, hvor jeg straks fik besked på, at jeg skulle være soldat - og kom ind i Marinen.

Efter marinen fik jeg tilbud om at være med til at bygge Stevnsfortet op. Jeg kunne vælge mellem Stevnsfortet og Langelandsfortet. Jeg valgte førstnævnte som jeg syntes lød særdeles interessant - så jeg blev civilt ansat og arbejdede der i to og et halvt år. Efterfølgende kom jeg ind i Søværnet, hvor jeg var ansat i 39 år.

Sammenlagt var Kurt Pedersen med på Stevnsfortet i 23 år.

"Det var spændende og interessante år", fastslår Kurt Pedersen.

I forbindelse med arbejdet på Stevnsfortet besluttede Kurt Pedersen og hans hustru, Lise, at flytte til Køge.

"Vi boede i København, men var absolut ikke ukendt med Køge. Mine svigerforældre havde således sommerhus på Kystvejen. Vi kunne rigtigt godt lide området, så den 3. januar 1970 flyttede vi ind i en dejlig lejlighed på Parkvej. Her boede vi i tre år, så flyttede vi i nyt hus på Alsvej i Hastrup, hvor jeg bor den dag i dag", fortæller Kurt Pedersen.

Lise, der i mange år var en afholdt forstander for FOF Køge, og Kurt Pedersen blev forældre til to døtre. En af disse to piger, Tine, gik i sin mors fodspor, og er i dag forstander for FOF Køge Bugt.

Kurt Pedersen var også i mange år aktiv i det politiske liv i Køge.

Således var han i en årrække formand i den Konservative Vælgerforening.

Men Mini-Byen blev hans ubestridte interesse - og når vækkeuret ringer på Alsvej, går der ikke mange timer, før Kurt og Bertram har sat sig godt til rette i den sølvgrå Volvo og på vej til Strandvejen 101, hvor det store arbejde skal følges på nærmeste hold.

"Vi er imponerende 130 mennesker der arbejder frivilligt for projektet Kjøge Mini-By. De er delt i forskellige arbejdsgrupper - det er fantastisk at følge med i", slutter Kurt Pedersen der ser frem til endnu en god og velbesøgt sæson i det der med rette kan kaldes én de største turistattraktioner på Østsjælland.