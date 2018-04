Finn Nielsen er ugens køgenser.

Send til din ven. X Artiklen: Ugens Køgenser: Jeg er en foreningsmand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens Køgenser: Jeg er en foreningsmand

LørdagsAvisen - 12. april 2018 kl. 11:23 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jeg kom til verden i Køge i 1948 - og året efter flyttede vi til Vibevej i "Pipkvarteret". Det var et af de bedste steder at bo i Køge by. Masser af børn at lege med og tæt til boldbanerne, hvor jeg spillede både cricket og fodbold. Jo, der var fuld fart på", smiler ugens Køgenser, Finn Nielsen, der som områdets andre børn havde sin skolegang på Brochmands det første år og derefter frem til og med 8. klasse på Tøxens skole.

Finn Nielsen valgte at slå sig på cricket, og som 10-årig og lilleput blev han meldt under fanerne i Køge Kricket Klub, hvor han spillede de efterfølgende ca. 25 år - bl.a. med førsteholdskampe på CV'et. Finn Nielsen nåede også at give en hånd med i klubbens bestyrelse. Bl.a. 6 år som formand, før legendariske Preben Felt overtog formandsstolen.

"I min fritid fik jeg også job som bydreng hos købmand Olsen på Grønningen, og det var her igennem jeg fik lyst til forretningslivet. Senere kom jeg i lære i Åshøj Brugs som var en betjent butik med grovvarer. Her var jeg i tre og et halvt år", fortæller Finn Nielsen, der efterfølgende fik job i en HB Brugs i København, inden tjenesten i Kongens Klæder kaldte. Det blev til 14 måneder som soldat i Vordingborg.

"Selv om det da når man ser tilbage var en god tid, så trak det ikke i mig. Jeg skulle tilbage til forretningslivet", siger Finn Nielsen, der fik job hos HB Brugsen i Nørregade i Køge hvor han blev førstemand i butikken.

Han begyndte at læse økonomi, og i 1972 ansat i regnskabsafdelingen hos FDB - nu Coop - i Albertslund. I 1982 fik han en chefstilling i virksomheden, for hvem han arbejdede i i alt 38 år inden han gik på efterløn.

"Jeg har altid elsket foreningslivet. Udover de seks år i kricketklubben fungerede jeg fire år som sekretær i Herfølge Gymnastikforening. Og jeg blev også en del af Coops Idrætsforening, en kæmpe stor forening med mere end 80 år på bagen, med ren bred vifte af idræt på programmet. Jeg sad i bestyrelsen i Coop Idræt Albertslund fra 1994-2010, og var formand for Coop Alliancen, overordnet for alle Coop-idrætsforeninger på landsplan, fra 2003-2009", fortæller Finn Nielsen.

Efter at han var gået på efterløn, fik Firmaidræt Køge lokket Finn Nielsen til at gå ind i arbejdet.

"Firmaidræt Køge er jo en stor forening med mange aktiviteter - "gode gamle" som badminton, bowling, petanque, motorsport, motion, landsvejscykling og mountainbike og fodbold, men foreningen står også for at drive et motionscenter hvor der virkelig er eftersøgning af alle aldersgrupper. Ja, vi har endda tre personer på over 90 år der kommer og dyrker motion et par gange om ugen", fortæller Finn Nielsen, der kom i bestyrelsen i 2011 og siden 2014 har siddet på formandsposten.

Udover ovennævnte aktiviteter er det Firmaidræt Køge der tilbyder Bike & Run og "Rigtige mænd" løbet. Landevejs cykling for kvinder i 20-60 års alderen er blevet en stor succes og for første gang sidste år var det Firmaidræt Køge der stod for afviklingen af Julemærkemarchen.

"Jo, der er gang i hjulene", smiler Finn Nielsen, der kunne glæde sig over i 2014 at bliver kåret til "Årets leder af Dansk Firma Idræts Forbund. Og i 2016 blev Firmaidræt Køge kåret til "Årets Forening" på landsplan.

"Vi har fået mere ro på det med hensyn til arbejdet med Firmaidræt Køge. Før i tiden deltog bestyrelsen i utroligt mange møder. Det gør vi stadig - men vi har fået mere styr på det med nogle godt arbejdende udvalg. Vi har fået arbejdet lagt ud på flere hænder. Når man har med foreninger at gøre skal man også gå op i det 100 procent".

Finn Nielsen er far til to børn og har et barnebarn. Hans første hustru, som også var fra Vibevej, døde i 2001.

"Jeg har siden fået mig en ny kæreste, som arbejdede på Coop. Så jeg fik to børn og fire børnebørn som bonus", fortæller Finn Nielsen, der gennem rigtig mange år har været bosat i Ellemarken, hvor han er meget glad for at bo.

Udover foreningslivet får han fritiden til at gå med at læse krimibøger. Svenske bøger er favoritten, men han læser også danske forfattere. Han kan også lide god mad - og at lave mad Han indrømmer han ikke er den store kok, men han elsker at give en hånd med når der "kokkereres".

I disse uger glæder Finn Nielsen sig til at familien kan komme ud og nyde foråret i kolonihaven ved Kildemosegård.

"Der er bare så skønt. Her får vi rigtigt mange timer til at gå", siger Finn Nielsen der også glæder sig over at være køgenser.

"Vi har en fantastisk by. Vi har det hele - det rigtige mix af forretninger - vi mangler ikke noget. Vi må aldrig lade storcentre komme til Køge", slutter Finn Nielsen.