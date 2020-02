Jan B. Poulsen. Foto: jcj.

Ugens Køgenser: Jan blev ramt af fodboldens magi

LørdagsAvisen - 14. februar 2020 kl. 13:00 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er nok ikke mange mennesker i Danmark, der ikke kan huske den sommeraften i juni i 1992, hvor det danske fodboldlandshold vandt EM guld.

Præcis den sommeraften husker den tidligere Køge-træner Jan B. Poulsen, som var den i går. Han sad nemlig på trænerbænken, som assistent til landsholdstræner Richard Møller Nielsen.

"En fantastisk oplevelse, som jeg selvfølgelig aldrig glemmer".

Jan B. Poulsen blev født i marts 1946 i Store-Heddinge, hvor han voksede op med et liv fyldt med fodbold. Han blev fra barnsben ramt af det, som han selv kalder "Boldens Magi"

Efter endt skolegang i Store-Heddinge var Jan i 1962-63 udvekslingsstudent i Michigan, USA.

"Det er det eneste år, hvor jeg ikke spillede fodbold. Det lille spil kendte amerikanerne på det tidspunkt ikke. Jeg vidste så til gengæld ikke hvad amerikansk fodbold var for noget".

Hjemme igen ventede der tre år på et næsten nyt Køge Gymnasium og derefter to år i hæren på Almegårds Kaserne. Det var på solskinsøen han fandt sin hustru, Anette med hvem han har børnene Thomas og Anne-Marie.

"Man må sige jeg fik lidt ud af min soldatertid".

"Jeg kom hurtigt på Store-Heddinges 1. hold, der spillede i serie 2, men meldte mig i 1968 ind i Rønne IK, der spillede i Danmarksserien. Det betød at jeg fik nye gode venner, som jeg stadigvæk møder, når vi holder sommerferie i Øster Sømarken.

Fodboldkarrieren forsatte efter soldatertiden i BK Frem for hvem han var en målfarlig angriber i 8 sæsoner i 1. Division.

"Vi havde et godt hold, men vandt aldrig noget. Jeg har en bronze, en sølvmedalje og to medaljer, der viser, at jeg har været med til at tabe to pokalfinaler".

"Vi var amatører, og jeg skulle have en uddannelse, så samtidig med fodbolden studerede jeg på Københavns Universitet. I 1975 blev jeg cand. scient. med idræt som hovedfag og geografi som bifag".

Det blev til 15 gode år som gymnasielærer på Greve Gymnasium inden han i 1987-89 fungerede som Team Buildings konsulent i SAS.

Efter den aktive karriere der sluttede i 1976 gik Jan ind i trænergerningen med jobs i barndomsklubben Store-Heddinge, BK Frem og Køge Boldklub hvor han var cheftræner i fire år.

"Der er sikkert nogen der mener, det var to år for meget, for vi rykkede jo desværre ud af 1. Division i 1985".

Den gang var det muligt at være divisionstræner ved siden af jobbet som gymnasielærer. Det går ikke i dag. Dertil er kravene som træner blevet alt for store.

I 1989 gik turen til DBU, hvor Jan dels som uddannelseskonsulent skulle være med til at opbygge en lederuddannelse og dels assistere "Richardo" med A-landsholdet.

"Efter triumfen i Sverige fik jeg tilbudt at være chef for U-21 landsholdet. Fantastisk inspirerende at arbejde med de mest talentfulde unge spillere i Danmark - Martin Jørgensen, Thomas Gravesen og selvfølgelig Jon Dal Tomassen bare for at nævne nogle få. Otte år med store oplevelser rundt om i verden".

Jan har gennem sin karriere der strækker sig over godt 40 år udviklet sig til en ganske eftertragtet fodboldtræner, hvilket har ført til landstrænerjobs i lande som Singapore, Jordan, Armenien og Tanzania. Desuden blev han i 2010 den første danske FIFA-instruktør. En karriere der har bragt ham rundt til fodboldopgaver i mere end 125 lande.

Familien Poulsen bor i dag på et skønt lille landsted i Lellinge og Jan har nu valgt at trappe ned for opgaverne i FIFA. I stedet har han bevæget sig ud i nye udfordringer som foredragsholder, hvor han engageret fortæller om sin eventyrlige karriere. Ikke mindst om hvordan det er at arbejde i fremmede kulturer og om hvordan det har formet hans syn på den verden vi lever i.

"Jeg har fået mange opfordringer fra venner og bekendte til at fortælle om de mange oplevelser og erfaringer fodbolden har givet mig og selv om det er ret nyt er det allerede blevet til mere end en halvsnes foredrag.

Foredragene henvender sig til virksomheder, foreninger og klubber. Det er muligt at se mere på Jans hjemmeside boldensmagi.dk.

"Fodbolden har givet mig så mange ting, at jeg føler det er på tide at få delt ud af oplevelserne. Bedre sent end aldrig".