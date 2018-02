Flemming Lehnert er ugens køgenser. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Ugens Køgenser: Fuldstændig tosset med rejser, sport og vin

LørdagsAvisen - 11. februar 2018 kl. 11:14

Ugens køgenser er en person, der har fuld fart på, og er engageret på mange forskellige områder.

Flemming Lehnert blev født på Fejø, hvor han boede de første 17 år af sit liv, inden han første gang rejste hjemmefra de trygge omgivelser.

"Jeg havde en god barndom hjemme på Fejø. Det var et specielt ø-liv hvor vi var en flok drenge der i fritiden hyggede os med fodbold, ulovlige knallerter og hvad der ellers følger med når knægte mødes. Da jeg var 17 år flyttede jeg første gang hjemmefra - for at komme i kokkelære på Kystens Perle i Nordsjælland. Det var hårdt at være hjemmefra. Jeg var i lære et års tid, så stoppede det da jeg fik en frituregryde ned over fødderne. Det var ikke så smart", fortæller Flemming Lehnert, der som knægt sammen med hans fra var flittig gæst til fodboldklubben B.1901's hjemmekampe inde i Nykøbing Falster.

I stedet for at stå i kokkelære kom han i 1971 i elektrikerlære i Vordingborg. I 1976 kom han ind i militæret i Høvelte, hvor han kom i Forsyningstropperne og kunne skrive sergent på sit CV da han forlod militæret for så i 1978 at komme ind hos Politiet.

"Det var fantastisk. Jeg havde 37 gode år hos politiet indtil jeg som 62-årig valgte at gå på pension. De 30 af årene arbejdede jeg ved færdselspolitiet. Både som "rullende" betjent, som vagthavende for at slutte af med to år i fotovognene. Det var to fantastiske år at slutte af på, hvor jeg tillige havde den oplevelse at blive en del af TV2's udsendelser "Station 2", fortæller Flemming Lehnert, der egentlig hed Jensen frem til 1985, hvor han blev gift med Lis og i den forbindelse "tog" hendes efternavn. Tre år forinden var de blevet bosat i Køge - i huset der fortsat danner ramme om familiens aktiviteter.

"Jeg har altid været fuldstændig sportsgal. I 1981 slog jeg mig på fodbolddommergerningen, og nåede at dømme i Superligaen, inden jeg sidst i 80'erne skiftede dommerfløjten ud med linjedommerflaget. Her nåede jeg at have ca. 150 kampe i Superligaen, en pokalfinale og blive udpeget som FIFA linjedommer. Her fik jeg 37 internationale kampe med masser af oplevelser rundt på de europæiske arenaer. Min sidste kamp internationalt var i oktober 1999, et opgør på Det Olympiske Stadion i Berlin mellem Hertha BSC og Galatasaray med 71.500 tilskuere på lægterne. En kæmpe oplevelse og i det hele taget en god tid at se tilbage på", husker Flemming Lehnert.

Da han i 1999 stoppede med fodbolden skiftede han til golfsporten og var i år 2000 medlem fra starten da Skovbo Golfklub blev stiftet.

"Golf er blevet min nye, store lidenskab. Jeg kan huske at jeg var med til at samle sten da vi anlagde banen", fortæller Flemming Lehnert der udover at slå til den lille kugle også bl.a. har involveret sig i klubbens bestyrelsesarbejde, har haft 13 år som frivillig med Juniorgolf i Dansk Golf Union, hvor han var med til at udvikle unge golfspillere og arrangere turneringer for disse. I to år var han også udpeget som holdleder for det danske handicaplandshold, hvor han havde den store oplevelse at være med ved VM i Japan og til EM i Birmingham, hvor Danmark hente en Europamester-titel.

For et par år siden, blev Flemming Lehnert involveret i lokalpolitik.

"Jeg fik en opringning fra Mette Jorsø fra Venstre, der spurgte om jeg ikke havde lyst til at blive medlem af partiet. Dertil måtte jeg så svare, at det var jeg faktisk allerede. I stedet fik hun "lokket" mig til at komme ind i bestyrelsen, hvor jeg siden sidste år har fungeret som sekretær", fortæller Flemming Lehnert, der i forbindelse med kommunevalget i november sidste år, fungerede som kampagneleder for Mette Jorsø.

"Det var en spændende oplevelse, hvor jeg på nærmeste hold fik et indblik i hvordan politik - og en valgkamp - kan være på både godt og ondt. Jeg kunne aldrig tænke mig at gå "aktivt" ind i politik, men jeg kan godt lide at se til og opleve det fra sidelinjen", fortæller han.

Udover at være "gal" med sport, er det at rejse også en stor passion for Flemming Lehnert, der udover et utal af fodbold- og golfrejse gennem årene, også tager på ferieture med hustruen Lis så tit kalenderen gør det muligt.

"Lis er fortsat arbejdsramt, men når hun går på pension om et par år, vi vil tage endnu flere gange ud at rejse og opleve. Vi skal gøre det mens vi kan", fastslår han, inden han løfter sløret for sin tredje helt store interesse - vin.

"Der er ikke noget så dejligt og hyggeligt som et godt glas vin i godt selskab. Lis og jeg tager så ofte vi kan på vinture, specielt til Italien. Favoritten er helt klar - Amarone er et sikkert hit", smiler Flemming Lehnert, der også har noget helt specielt at se frem til indenfor de næste par uger.

"Vi skal være farmor og farfar for første gang. Det glæder vi os helt vildt til - det bliver stort," siger Flemming Lehnert.