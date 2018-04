Poul Erik Juhl er ugens køgenser i LørdagsAvisen.

Send til din ven. X Artiklen: Ugens Køgenser: Et liv med sang og musik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens Køgenser: Et liv med sang og musik

LørdagsAvisen - 21. april 2018 kl. 07:55 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Poul Erik Juhl blev født i København, men rejste i sine barn- og ungdomsår meget rundt i landet.

"Jeg boede således både i Randers, Næstved og Nakskov. Det skyldtes at min far var civilingeniør og havde arbejde på bl.a. B&W og på skibsværftet i Nakskov. Min tid i folkeskolen blev klaret mens vi boede i Næstved, mens gymnasietiden foregik i Nakskov", fortæller cand. pæd. i musik, Poul Erik Juhl, der gennem hele livet har holdt meget af sang og musik - en interesse som har fyldt meget hos ham, både som sin levevej og i sin fritid.

"Vi - min kone og jeg - flyttede til og boede en del år i Bjæverskov, hvor jeg var musiklærer på skolerne i den daværende Skovbo Kommune. Senere kom jeg til Sct. Nicolaj skole som musik- og tysklærer samt korleder fra 1998-2012, hvor jeg gik på pension, 62 år gammel", fortæller Poul Erik Juhl, der havde flere sang- og musikjobs på forskellige skoler - så arbejdet "lappede" lidt over hinanden.

"Fra 1993 og syv år frem arbejdede jeg også på Køge Handelsskole indenfor de kreative fag, primært med at undervise indenfor musik og kor efter skoletid. Ellemarken har jeg også arbejdet på i et par år med sang, musik og spil. Og senest har han over en 4-års periode været leder af et børnekor i Boholte Kirke.

Glæden ved musik og korsang har været så stærk, at han også skulle beskæftige sig med det i fritiden.

I 1990 var han med til at stifte Ejbykoret, som han ledede i 12 år, hvorefter han stoppede. Men blot to år senere, i 2004, fik han lyst til at starte noget nyt op igen. Han var en af kræfterne bag dannelsen af Da Capo koret i Køge, som han fortsat er dirigent for.

"Idéen til navnet Da Capo kom fra at "vi begynder forfra". I dag tæller koret 40 medlemmer, og vi øver hver torsdag aften i Ølby Kirke. Koret startede op i Sct. Nicolai skole, inden vi flyttede til Ølby Kirke, hvor der bl.a. er en fremragende akustik. Koret er meget aktivt. Koret forsøger til stadighed at have en omfattende koncertvirksomhed, og byder sig til, og arrangerer selv koncerter med kormusik i mange gener og stilarter, på et højt musikalsk niveau. Vi er med i mange arrangementer og koncerter, senest for ca. halvanden uge siden, hvor vi sammen med solisten Anders Ørsager havde et kanonarrangement hvor publikum fik et genhør med flere highlights fra de seneste 50 års rockmusik. Senere i foråret skal vi være med i Køge korenes fælles forårskoncert. I den nærmeste fremtid skal vi bl.a. til at kigge på at arrangere en tur til en korfestival i Ungarn i foråret 2019. En uge med fuld musik - og masser af nye bekendtskaber. Sidste efterår var vi til en lignende korfestival i Calella i Spanien, hvor vi i øvrigt vandt sølvmedalje", fortæller Poul Erik Juhl, der sammen med hustruen Ulla er bosat i Nørremarken.

Ulla og Poul Erik Juhl, der er forældre til to døtre på h.h.v. 41 og 38 år, flyttede til Køge fra Skovbo Kommune i 1998.

Udover sang og musik holder Poul Erik Juhl meget af at spille tennis i Køge Tennis Klub. Han har gennem de seneste fire år siddet i klubbens bestyrelse, hvor fru Ulla er formand. Men ved den netop afholdte generalforsamling valgte Poul Erik Juhl at trække sig tilbage og overlade pladsen til nye kræfter.

"Og for lige at vende tilbage til musikken, så spiller jeg lidt i ny og næ med nogle gamle gutter fra tiden i Nakskov. Vi spillede i en periode på 5-6 år sammen i et band - fra 1967 og frem - men selvom det ikke var hver weekend vi var "på job", så der var det hårdt. Der var bl.a. meget natteroderi forbundet med at tage ud og spille. Men vi holder kontakten ved lige ved at mødes ind i mellem og spiller i forskellige sammenhænge. Det er rigtig hyggeligt at holde kontakten ved lige med noget, vi alle brænder for," fortæller Poul Erik Juhl, der er utrolig glad for at være bosat i Køge.

"Vi er begge rigtigt glade for Køge. Vi har en rigtig skøn by, et rigtigt dejligt torv og et opland, der ikke fås meget bedre andre steder. Tæt på både skov og strand. Og så har byen et rigt kulturliv, hvor der er noget for enhver smag. Jeg håber på et tidspunkt at vi indenfor overkommelig tidshorisont vil blive beriget med et nyt kulturhus, som der har været snakket en del om tidligere. Men jeg kan fornemme at planerne ikke er lagt helt væk. Men det er jo alt sammen et spørgsmål om økonomi. Men Teaterbygningen fungerer jo fortsat glimrende og man må sige at der er fuld gang i aktiviteterne der også", siger Poul Erik Juhl, der ikke kunne forestille sig at bo andre steder end Køge.