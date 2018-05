Søren Mathiesen. Foto: pm

Ugens Køgenser: En passioneret lokalhistoriker

LørdagsAvisen - 31. maj 2018

Ugens Køgenser er en person, der har sat sit aftryk på utroligt mange ting lokalt. Søren Mathiesen, der er bosiddende i Sædder, har gennem livet engageret sig i mange ting - men skal han trække noget frem, som han altid har brændt for, så er det lokalhistorie.

Søren Mathiesens forældre blev født i Sædder og Herfølge, men var bosiddende i København, da han kom til verden i 1942.

"I 1949 flyttede vi tilbage til Køge-egnen, hvor min far havde etableret en Plastfabrik i Sædder. Jeg startede min skolegang i Sædder skole der lukkede i 1954, hvorefter jeg måtte fortsætte på Herfølge skole. I 1957-1961 kom jeg i lære som smed på Køge Metalvarefabrik der dengang lå i forlængelse af Glentevej. Det var dengang der gik storke på markarealerne hvor nu det nye Køge Sygehus ligger", erindrer Søren Mathiesen, der havde mange spændende oplevelser i forbindelse med sin læretid.

"Jeg kan huske vi var nogle gutter der blev udlånt til Junckers Savværk, hvor vi bl.a. etablerede "Guldhønen" der bl.a. kunne skære parketplader. Det var også fantastisk her at møde en person som Flemming Jucker der etablerede virksomheden i 1930. Han var jo en markant person i Køge, som man så op til. Jo, det var en tid med mange spændende oplevelser, og en tid hvor man som ungt menneske "sugede" alle indtryk til sig", husker Søren Mathiesen.

Herefter kom soldatertiden, hvor han blev våbenmekaniker og bl.a. havde til opgave at efterse at alle våben var i orden på våbenværkstederne. Efter tiden i Kongens Klæ'r tog han ud at sejle som maskineofficer hos ØK.

"En spændende tid hvor vi fik set store dele af verden", fortæller Søren Mathiesen, der efter at være gået i land igen blev uddannet inden for plastbranchen på Teknisk Institut i København og på Süddeutscher Institut i Würzburg. Herefter fulgte en årrække som værkfører på plastfabrikken Rosti.

"I 1971 vendte jeg hjem til firmaet i Sædder som min far havde startet i 1947. Jeg startede som disponent, inden jeg overtog fabrikken i 1993. Nu køres fabrikken videre af 3. generation - min søn - men jeg har da stadig min daglige gang i firmaet", siger Søren Mathiesen, der som nævnt er dybt involveret i det lokalhistoriske.

I 1968, i forbindelse med sammenlægningen af Sædder og Herfølge kommuner, var han med til at etablere Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge og Sædder Sogne. En Støtteforening blev senere etableret og her sidder Søren Mathiesen som formand.

Søren Mathiesen er også formand for Køge-Fondens bestyrelse. Køge-Fonden, stiftet i 1936, driver Køge Arkiverne - fire lokale arkiver i Køge, Herfølge, Lille Skensved og Borup, ved hjælp af tilskud fra Køge Kommune, private sponsorer og fondens egne midler. Inden han satte sig i formandsstolen havde han siddet i bestyrelsen. Søren Mathiesen har også siddet 8 år i bestyrelsen i Amtsmuseumsrådet på vegne af lokalarkiverne. Han har i en periode haft sæde i Køge Museums bestyrelse og i Køge Museums Venners bestyrelse. I 1989 var han formand for Skitsesamlingen i Køge.

"Det var en fantastisk spændende tid. Jeg sad i byggeudvalget da "buen" blev sat på toppen af bygningen og Gobelinerne kom til Køge. Nu sidder jeg i bestyrelsen for Køge KØS Klub og har dermed stadig en snor til museet. Jeg havde også fornøjelsen at være med i Kulturby 96 og bygge teaterstykket Fugl Phønix op i Gasbeholderen på Køge Havn. Da oplevede vi en fantastisk lokal opbakning - en fornøjelse", siger Søren Mathiesen, der også har været 8 år i Køge Kunstforenings bestyrelse og bestyrelsen for Køge Havn i 8 år.

Politisk engageret i Køge har han også været. Han har været med i Køge Byråd i flere omgange og været formand for Vælgerforeningen for de Konservative.

Sædder Menighedsråd har også i mange år haft glæde af Søren Mathiesens arbejdskraft og entusiasme. Efter 8 år som næstformand er han nu i gang med anden periode som formand. Og så sidder han på 10. år som bestyrelsesformand for sprogskolen Clavis i Roskilde - en sprogskole for personer af fremmed herkomst.

"Vi har 100 lærere tilknyttet skolen, så det er en stor virksomhed", smiler Søren Mathiesen, der skam også har haft tillidsposter i repræsentantskaberne for bl.a. Alm. Brand og SEAS-NVE.

"Jeg har haft et langt og spændende liv og oplevet en masse - mødt mange fantastiske mennesker både indenfor erhvervslivet, lokalhistoriske foreninger, politik og kulturlivet. Jeg har rejst meget, set det meste af verden, så her har jeg nok ikke noget til gode. I dag hygger jeg mig bl.a. også med at ordne min have og lille skov med forskellige frugttræer. Jeg elsker at se tingene gro - få naturen til at spille. Naturen er jo fantastisk - den skal vi passe godt på", slutter Søren Mathiesen.