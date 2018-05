Uffe Lundgaard. Foto: jcj.

Ugens Køgenser: Dannebrog er hjertet i den danske kultur

LørdagsAvisen - 12. maj 2018

"Dannebrog er ikke kun verdens smukkeste flag. Det er også verdens ældste nationalflag der stadig er i brug. Det er hjertet i den danske kultur, befolkningens identitet".

Ordene kommer fra Uffe Lundgaard, der er formand for Danmarks-Samfundets Lokalforening for Køge og Omegn.

Uffe Lundgaard har altid været stolt over Danmarks nationalflag, og var i november 2005 med til at stifte ovennævnte lokalforening som var den første af sin slags med godkendte vedtægter.

Uffe Lundgaard er født og opvokset i Odsherred, hvor han udover at passe sin skolegang, også siden han var 6 år gammel var en ivrig gymnast - noget der fortsat hænger ved.

Efter skoletiden kom Uffe Lundgaard ind ved landbruget hvor han var inden værnepligten kaldte - i Livgardens Tambourkorps ved Rosenborg.

Efter værnepligten startede han på højskole i Rødding - som han brugte som springbræt for at søge ind til Politiet, hvor han startede i oktober 1965.

"Jeg havde 41 gode år indenfor Politiet - heraf de 35 år i Køge hvor jeg kom til i 1970 da stationen lå i Bygårdsstræde. Jeg var i ordenspolitiet og var i 26 af årene vagthavende og leder af nærpolitiet", fortæller Uffe Lundgaard.

I februar 1977 flyttede Politiet i Køge til den nuværende politigård på Kongsberg Alle. Som tillidsmand var han én af initiativtagerne til at stifte Politiforeningen i Køge.

"Det var her jeg kom i forbindelse med Danmarks-Samfundet - da jeg skulle søge om en fane til foreningen. Da jeg samtidig var bestyrelsesformand i Herfølge Gymnastikforening, skulle jeg også søge om en ny flagdug til foreningen da den gamle var blevet godt slidt", fortæller Uffe Lundgaard.

Gennem 24 år - heraf de 16 som formand - var han med i Herfølge Menighedsråd og har her været med til at sætte sit aftryk på udviklingen.

"Jeg er stolt over den udvikling kirkegården har gennemgået til at være et meget seværdigt område og én af Danmarks smukkeste kirkegårde

Uffe Lundgaard gik på pension fra Politiet i 2006. Men han har masser at se til i hverdagen.

"I Danmarks-Samfundet har vi en travl periode. Jeg er i gang med en rundtur til skolerne i Køge Kommune, hvor jeg fortæller historien om Dannebrog i lektioner på en time. Vi er i gang med at planlægge 800 året for da Dannebrogs fald ned fra himlen under Valdemar Sejrs slag ved Lyndanisse mod esterne i 1219. Og her i juni måned er vi med ved både Foreningernes Dag, Havnens Dag på Køge Marina og flagfesten i Køge Kirke på Valdemarsdag den 15. juni", fortæller Uffe Lundgaard, der også har andre interesser der skal dyrkes.

"Jeg er fortsat aktiv gymnast i Herfølge Gymnastikforening og skal i år have Idrætsmærket for 34. gang. Så synger jeg i Københavns Politis Sangkor som jeg har været med i gennem 50 år. Og så får jeg også et par gange om ugen jord under neglene hos Thymes Planteskole, hvor jeg har forefaldende arbejde. Det er hyggeligt at være med til", siger Uffe Lundgaard, der sammen med hustruen Linda rev teltpælene op i København og flyttede til Køge i 1968.

Parret fandt et dejligt hus på Klemmenstrup, som stadig er ramme om deres liv.

Linda og Uffe Lundgaard er forældre til tre drenge der bor i Køge, Bjæverskov og Ringsted - og de er i alt beriget med tre børnebørn - alle piger.

"Vi holder også meget af at rejse - at komme ud og opleve fremmede kulturer. Vi har således været beriget af at besøge steder som Japan, Thailand, Sydafrika over to omgange, de Vestindiske øer og Peru. Ligeledes har vi været meget rundt i Europa og opleve mange af de spændende steder vi har i vores egen verdensdel", siger Uffe Lundgaard.

Det er i år 50 år siden, Linda og Uffe Lundgaard flyttede til Køge. Og her har de tænkt sig at blive.

"Vi er begge stolte over at bo i Køge. En hyggelig og spændende by, som jo netop i disse år gennemgår en fantastisk udvikling - det er virkelig spændende at følge", slutter Uffe Lundgaard.