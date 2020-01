Carl Olli Pedersen. Foto: jcj.

Ugens Køgenser: Aktiv stevnsbo med finske rødder

LørdagsAvisen - 01. januar 2020

"Selvom jeg gik på pension allerede som 55-årig har jeg bestemt ingen problemer med at få tiden til at gå. Jeg har heldigvis masser af gode fritidsinteresser".

Siger Carl Olli Pedersen - i dagligdagen bedst kendt som "Olli" - og måske mest kendt i lokalområdet som den dynamiske formand for Støtteforeningen Solgårdsparken i Strøby Egede.

Olli kom til verden i Store Heddinge i 1950. Han gik i skole på Store Heddinge Hoved og Realskole og gik her ud af 3. real inden han fortsatte sin uddannelse på Køge Gymnasium som han forlod som 3.G'er. I fritiden spillede han håndbold i Sierslev Håndboldklub, i hvilken han fik sig en stor omgangskreds.

"Min mor stammer fra Finland. Hun kom til Danmark lige efter krigen og bosatte sig i Store Heddinge hvor hun mødte min far. Mit navn har jeg efter min morbror, som omkom under krigen", fortæller Carl Olli Pedersen.

Efter tiden på Køge Gymnasium søgte Olli ind på Flyvelederskolen i Kastrup, og blev som en af otte ud af i alt 600 ansøgere optaget på den 3-årige uddannelse - en periode der også bragte andet med sig end flyvelederuddannelsen. Det var nemlig også i den periode han mødte sin hustru, Edith.

"Det var et rigtigt spændende job at være radarflyveleder. Et job jeg havde i 34 år, hvoraf et år - 1990 - foregik på Sdr. Strømfjord på Grønland. Det var dejligt afstressende, fredeligt og roligt, og en oplevelse også at opleve Grønland", fortæller Olli, der i 1977 flyttede til Skovvangsvej i Strøby Egede hvor han og Edith, der stammer fra Fredensborg, fortsat bor.

"Vi bor dejligt her - centralt for vores fritidsinteresser, venner og familie. Vores to børn - en datter og en søn - bor lige i nærheden, i Magleby og i Åshøj, så vi er dejligt tæt på deres familier som i alt har beriget os med syv børnebørn", fortæller Olli Pedersen.

Olli er som nævnt en meget aktiv person.

I 1992 var han én af initiativtagerne til at stifte Solgårdsparkens Støtteforening - hvis fornemmeste opgave er at bevare den naturskønne grønne oase i Strøby Egede. Olli blev valgt til foreningens første formand - en post han har haft i sammenlagt 23 år.

"I 1993 indviede vi området ved de røde pavilloner, og gennem årene har Solgårdsparken dannet ramme om mange aktiviteter for både private, selskaber, foreninger og ikke mindst Støtteforeningens musikarrangementer om sommeren. Vi er ikke en musikforening, men arrangerer koncerterne udelukkende for at skaffe penge til vores arbejde med at vedligeholde Solgårdsparken. Det er en fantastisk forening der nyder god opbakning. Således er vi hver onsdag 25-30 personer der møder op nogle timer for at holde parken ved lige og slutter med lidt hygge og kammeratligt samvær. I starten arrangerede vi fire koncerter. Men i år havde vi reduceret det til to koncerter som et wake-up call for at gøre opmærksom på at vi gerne ville have flere og især yngre kræfter til at give en hånd med. Det lykkedes - der meldte sig 12 personer under fanerne, og til næste år har vi så tre koncerter på programmet i løbet af juli og august måned", fortæller Olli Pedersen, der også er involveret i den lokale "Familiemotion", hvor omkring 25-26 voksne og børn mødes en gang ugentligt til motion og hygge.

Og så er han også på tredje år formand for Køge Frimærkeklub, der holder sine klubmøder i kantinen på Køge Gymnasium. Han har været medlem af klubben siden 1983.

"Min interesse for frimærker blev vakt allerede som 6-årig. Vi modtog en del breve fra min mors familie i Finland, og Finland har altid haft nogle meget smukke frimærker. Der startede min interesse for filateli, og udover Finland fokuserer jeg også specielt på grønlandske samt naturligvis danske frimærker.

I forårs- og sommermånederne holder Olli også den fysiske form ved lige ved at tage Idrætsmærket hos Herfølge Gymnastikforening. Og der er også altid lidt at lave når man har hus og have.

"Og bliver der tid til det - og det gør der heldigvis - tager vi da også på ferie indimellem. Vores favorit feriested er egentligt Thailand - men selvom jeg elsker at flyve, så er det altså en pokkers lang rejse. Så her til vinter har vi besluttet at turen går til Tenerife sammen med et vennepar", slutter Olli Pedersen.