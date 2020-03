Se billedserie Køge Kirke bliver igen i år en smuk ramme om Danmarks-Samfundets afholdelse af Valdemarsdag den 15. juni. Arkivfoto.

Uffe Lundgaard genvalgt til formandsposten

LørdagsAvisen - 19. marts 2020 kl. 09:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks-Samfundet Lokalforening for Køge og Omegn har afholdt generalforsamling på Hjemmeværnsgården i Køge.

Medlemstallet er 143 - en mindre stigning som betyder at Køge-afdelingen stadig er i Top 4 på landsplan.

800 års jubilæet for Dannebrog med omtalen i medierne har gjort, at Danmarks-Samfundets arbejde om vort flag er gjort mere synligt.

"Vi kan med stor interesse konstatere, at der i de nabokommunerne Solrød og Greve er tiltag til oprettelse af en lokalforening i disse to kommuner", siger Uffe Lundgaard, formand for Danmarks-Samfundets lokalforening for Køge og Omegn.

På landsplan er der de senere år konstateret et faldende salg af det lille Valdemarsflag. Lokalforeningen i Køge kan igen fremvise en mærkbar stigning i flagsalget fra 11.015 kr. til 20.742 kr. I denne stigning er har KFUM spejderne og FDF's indsats den væsentlige årsag. De indbragte et flagsalg for 10.114 kr., og har givet tilsagn om, at være med ved salget igen i år.

Til bestyrelsen blev genvalgt Uffe Lundgaard og Flemming Jacobsen. Til suppleanter genvalgt Anders Lund Rasmussen og Lene Jensen. Desuden genvalg af revisorer Kurt Søndergaard og Jørgen Larsen.

Årets opgaver er bl.a. at deltage i Hjemmeværnsforeningens arrangementer omkring 75 året for Danmarks befrielse i begyndelsen af maj. Der er udsendt anmodning/invitation til foreningsmedlemmer om at møde op med faner til disse arrangementer.

"Deltagelse i Foreningernes Dag og vores flagfestgudstjeneste med uddeling af faner og flag i Køge kirke på Valdemarsdag den 15. juni er et andet stort, tilbagevendende arrangement. Sognepræst Signe Asbirk er prædikant, formand for Det Kgl. Teater, f.h.v. minister Bertel Haarder er gæstetaler for Dannebrog og Josephine af Rosenborg overrækker faner og flag ved Flagfestgudstjenesten. Også Ejbykoret med Tatiana Kisselova og Greve Pigegarde medvirker. Og en god deltagelse fra foreninger, spejdere og hjemmeværn etc., med tidligere uddelte faner, medvirker til en festlig ramme om arrangementet nemlig Dannebrog", fortæller Uffe Lundgaard.

Ansøgning om tildeling af faner og flag skal fortages inden onsdag den 15. april.

Ansøgningsskema findes på www.danmarks-samfundet.dk.

pm