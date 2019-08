Udvalgsformand: Der er noget for alle aldre i Køge Festuge

Anders Ladegaard Bork, formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Køge Kommune.

LørdagsAvisen - 25. august 2019

Siden 2005 har vi haft fornøjelsen af Køge Festuge. Med tiden har den vokset sig til en størrelse, så vi nu kan prale af at lægge by til Danmarks største gratis festival.

Dette er kun muligt på grund af de mange partnere og sponsorer som støtter op omkring initiativet.

Dertil skal lægges over 700 frivillige som med hver deres funktion, er med til at til at skabe en stor oplevelse for dig og din familie i uge 35.

Festugen rummer over 50 arrangementer fordelt på 7 dage. Her er der er noget for alle aldre. Det hele sluttes af med et brag af en fest med indslag fra nogle af de største på den danske musikscene.

Igen i år præsenteres et program med fuld fart på fra nogle af tidens mest populære navne, men derudover også indslag fra en tid nogle af os nok savner.

Der skal lyde en stor tak til Køges aktører i form af lokale virksomheder, butikker og andre erhvervsdrivende. Det er dem som år efter år betaler for, at dette kan ske.

Som tidligere nævnt, er Køge Festuge landets største gratis festival, men som almindelig borger har du også mulighed for at støtte op omkring initiativet og dermed sikre at festlighederne kan bestå.

Det gør du ved at købe drikkevarer, mad og lignende i de mange opstillede boder. Overskuddet fra salget går nemlig til alle de mange foreninger, der med sine frivillige op til og gennem hele uge 35 arbejder hårdt, for at sikre det hele går som planlagt, så vi alle kan få en fantastisk oplevelse. Så lad dåsebajerne blive derhjemme.

Dem får du helt sikkert brug for i en anden anledning.

Som noget nyt i år bliver det, som vi ynder at kalde Kulturtorvet, foran Teaterbygningen, prøvet af som musikscene i den lidt mere tilbagelænede genre. Jeg håber at det lykkedes at skabe en hyggelig atmosfære som kan danne grobund for, at vi kan finde opbakning til at skabe fremtidige events på det lille torv.

På vegne af Køge Kommune takker jeg alle aktører, frivillige som betalende, og ikke mindst bestyrelsen for det store arbejde der hvert år ligger forud for, at det er muligt at afholde en stor festuge, som kan samle godtfolk fra nær og fjern.

Anders Ladegaard Bork

Formand for byrådets kultur- og Idrætsudvalget