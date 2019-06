Turistmesse: Vær turist i Køge for en dag

Turistmessen går under overskriften "Vær turist i Køge" og kommer til at foregå i et stort telt. Her vil turistvirksomheder fra området stå klar med sjove aktiviteter, som giver en smagsprøve på mange af de ferieoplevelser, der er at finde i Køge.

"Tanken bag turistmessen er at give de besøgende en autentisk oplevelse af at være turist i Køge. Og vi er derfor rigtig glade for, at så mange af vores turistvirksomheder støtter op om messen, og stiller deres viden og oplevelser til rådighed. Nu håber vi på at få rigtig mange besøgende - både udenbys fra og i særdeleshed også af byens borgere. For selv om du bor her i byen, er du måske ikke klar over, hvor mange spændende ting, der er at tage sig til. Man behøver faktisk slet ikke at rejse udenbys for at få dejlige ferieoplevelser. Køgenserne har rig mulighed for at være turist i egen by", fortæller Ulla Dahrup fra VisitKøge.