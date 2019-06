Turarrangør: Køge har krydstogt-potentiale

Der er spændende muligheder for krydstogtturister i Køge og omegn, mener turarrangør. Foto: SDK Cruise

LørdagsAvisen - 07. juni 2019 kl. 09:15 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge har et klart potentiale som krydstogtdestination i fremtiden, hvis man spørger hos firmaet DMC Denmark.

Her arbejder de med at håndtere transport og oplevelser på land for krydstogtgæster i hele Danmark, og firmaet har besøgt Køge forud for sommerens besøg af et krydstogtskib 6. juli for at se på mulighederne for at give de pirmært amerikanske gæster nogle gode oplevelser i Køge.

"Mit indtryk af Køge er, at det er en virkelig hyggelig by. Der er mange gamle huse og gårde, og man fornemmer tydeligt byens lange historie. Det er noget, der især tager kegler hos amerikanske turister. Desuden er der også mange turmål inden for kort afstand - eksempelvis Stevns Klint og Gisselfeld," siger Sasha Toubro, der er operational manager hos DMC Denmark, og som oplever Køge som en oplagt krydstogtdestination i fremtiden. Både i kraft af byens kvaliteter, og fordi Køge ligger tæt på både København og på en række oplevelser inden for kort køreafstand.

DMC Denmark skal dels sørge for at transportere gæster fra Køge til lufthavnen, dels skal firmaet tilbyde muligheder for sightseeing for de tilbageværende gæster om bord.

"Personligt synes jeg, at det er lidt ærgerligt, at det bliver på en turnaround dag," siger Sasha Toubro med henvisning til, at besøget i Køge bliver en skiftedag, hvor en stor del af passagerne afslutter deres rejse, mens andre indleder deres krydstogt i Køge.

"Vi har 54 gæster, der bliver i Køge, og vi vil prøve at få dem ind se byen og torvemarkedet," siger Sasha Toubro, der tilføjer, at man desuden vil prøve at inspirere de nye krydstogtgæster, der ankommer fra Københavns Lufthavn, til at opleve byen og området inden afgang.

Ulla Dahrup fra Visit Køge havde fornøjelsen af at vise gæsterne fra DMC Denmark rundt i Køge, og hun glæder sig over det positive indtryk, som byen efterlod hos dem, der skal være med til at inspirere krydstogtgæsterne til oplevelser i byen og området.

"De havde først bestilt en rundvisning på en time, men mens vi gik rundt i byen, spurgte de først til muligheden for at forlænge turen til to timer, og inden vi var færdige, spurgte de også til 2 1/2 time, og vi endte med at give en pris på tre timers rundtur," fortæller hun om besøget, hvor Visit Køge blandt andet også viste Vallø Slot og Køge Marina frem.

"Jeg ved ikke, hvad der kommer ud af det, men de var begejstrede for Køge, og man bliver jo lidt stolt, når nogen bliver begejstret for vores by," smiler hun.

"Krydstogtskibets besøg er spændende for Køge, og vi ser sommerens besøg som en generalprøve, hvor vi skal vise, hvad vi kan," fastslår Ulla Dahrup.