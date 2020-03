Køges Mikkel Møller stryger gennem Dalbys forsvar og scorer ét af Køges 19 mål i første halvleg. Foto: jcj.

Tre storsejre til Køge Håndbold

LørdagsAvisen - 09. marts 2020 kl. 08:31 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en rigtig god weekend for Køge Håndbolds tre øverst rangerende hold.

Klubbens herrehold i 2. Division havde på hjemmebane i Køgehallen besøg af rækkens bundprop Dalby G&I, der endnu ikke har formået at få point på kontoen i sæsonens 19 runder.

Holdet fik heller ikke en jordisk chance for at drømme om point i Køgehallen. Værterne var hurtigt over gæsterne og afgjorde meget hurtigt kampen til egen fordel, og dermed sikrede dermed klubben endnu en sæson i landets tredjebedste række.

Det blev en lidt historisk kamp - for det sker ikke hver dag, at der skal gå 23 minutter og 8 sekunder, før gæsterne får lov at melde sig ind på måltavlen i Køgehallen - men det skete faktisk denne lørdag eftermiddag den 7. marts.

Køge-holdet førte på det tidspunkt med 15-0 og al spænding var for længst forduftet hvor de to points ville havne.

Køge førte ved pausen med 19-3 og udbyggede stille og roligt føringen i anden halvleg, selvom Dalby G&I de sidste 30 minutter fik lov at score nogle flere mål.

Slutresultatet af kampen blev 35-13 til Køge - der skal i aktion allerede igen tirsdag den 10. marts kl. 19.30, hvor holdet på udebane i Storebælthallen møder Korsør/Tårnborg HK.

Også klubbens bedste damehold i 3. Division var i målhumør da holdet søndag eftermiddag havde besøg af HVI Himmelev.

Køge vandt kampen med 30-19 og indtager med tre kampe tilbage af sæsonen en fornem 5. plads i holdets første sæson som divisionshold.

Køge skal i aktion igen på fredag den 13. marts kl. 20.15 mod BK Ydun i Tre Falke-hallerne i København.

Køges talentfulde U/17 liga pigehold var torsdag aften et smut i Odense for at møde Odense HK - og kom hjem med begge points i bagagen - skaffet via en sikker sejr på 28-19.

U/17 ligapigerne skal i aktion igen tirsdag den 10. marts kl. 18.40 mod FIF i Frederiksberghallen.