Formand for Køge Musikaftenskole, Otto Laust Hansen (tv) og Anders Ørsager er i fuld gang med at få de sidste brikker på plads til den kommende efterårs-/vintersæson i Køge Musikaftenskole. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Travlhed hos Køge Musikaftenskole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Travlhed hos Køge Musikaftenskole

LørdagsAvisen - 18. august 2019 kl. 07:10 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Ja - der kommer lidt mange mails lige for tiden, men det er jo rigtig dejligt".

Siger Otto Laust Hansen, leder af Køge Musikaftenskole, der er klar med mange nye spændende tiltag til den kommende sæson der starter i slutningen af august.

De nye spændende tiltag - Band, sangskrivning, "mormor/barnebarn" og hjemmestudie - er blevet taget godt imod hos Køgeborgerne.

"Det er som om, at mange har fået et nyt syn på, hvordan man kan få musik ind i sin hverdag", siger Otto Laust Hansen, som har set tilmeldingerne komme i en lind strøm igennem de sidste 20 år siden Køge Musikaftenskole startede.

Det nye kvindekor - Kvinderne! havde optagelsesprøve i maj og med mere end 50 tilmeldinger, var det en udfordring at udvælge de 24 som passede bedst sammen.

"Men der er stadig ledige pladser stort set alle steder, så tøv ikke med at tilmelde sig", tilføjer Anders Ørsager fra Køge Musikaftenskole.

Tilbuddet Band

Èt af de nye tilbud er "Band".

"Meget musikundervisning foregår på den måde, at man går ind i et rum med en underviser og så spiller man i 25 minutter og går hjem og øver sig. Det er der jo ikke noget galt med, men for rigtig mange, så er det faktisk det sociale som betyder mindst lige så meget". Det var jo fordi det var sjovt at hænge ud med vennerne at jeg spillede musik til at starte med", siger Anders Ørsager til LørdagsAvisen som svar på spørgsmålet om hvilke personer tilbuddet "Band" bl.a. henvender sig til.

Så Køge Musikaftenskole vil gerne prøve at starte sådan nogle fællesskaber, som så kommer til at dreje sig rundt omkring musikken.

Tanken er, at rigtig mange har spillet musik tidligere, men at der så kom uddannelse, børn, flytning, karriere osv. i vejen og så er de ikke kommet i gang igen. Og hvordan finder man så nogen at spille sammen med?

Det bliver ikke kun en hyggeklub, men et sted hvor man kan kombinere det at spille musik, med at have det hyggeligt med andre som ønsker det samme. "Og vi hører fra mange af vores instrumentalelever, at det faktisk er svært at finde nogen at spille med", tilføjer Otto Laust Hansen.

Det specielle ved både Band og Mormor/barnebarn er, at man faktisk ikke betaler mere, bare fordi man får mere undervisning.

"Det handler om at vi gerne vil fremhæve at musik er en måde at være sammen på", forklarer siger Anders Ørsager.

Selvfølgelig kan man også melde sig til instrumentalundervisning og få undervisning hver uge - der er ikke noget krav om man absolut skal spille sammen.

"Så hvis du har en gammel drøm om at spille mandolin, obo eller noget helt tredie - så meld dig til", opfordrer Otto Laust Hansen.

Se mere på www.musikaftenskole.dk eller www.facebook.com/musikaftenskole.