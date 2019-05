Ida Kirkelund (i midten) og Line Larsen (tv.) hos Peugeot Køge fik begge topkarakter for deres fagprøver. De blev lykønsket forleden af blandt andre HR-chef Randi Linea Tønnesen ved en sammenkomst i virksomheden. Foto: JCJ Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Topkarakterer til Peugeot Køges elever

LørdagsAvisen - 17. maj 2019

Peugeot Køge glæder sig over at have to overordentlig dygtige elever for tiden, og i denne uge markerede bilhuset, at både Ida Kirkelund og Line Larsen landede topkarakteren 12 for deres netop overståede fagprøver. Line Larsen skrev om databeskyttelsesreglerne under GDPR, og hvordan det kunne implementeres i Køgevirksomheden, mens Ida Kirkelund skrev sin fagprøve med emnet kundeservice.

"Her har hun siddet i vores indskrivning og hjulpet med at modtage kunder, når de kom med deres bil til værksted og service. Her har hun uddelt spørgeskemaer til de kunder, som var interesseret i at hjælpe hende med at indsamle information til sin fagprøve. Det vil hun også gerne takke for," forklarer Anders Nørskov Jensen fra bilforhandleren.

Både Ida og Line har gået på en voksenuddannelse på EUX, hvor de gik i klasse sammen og lærte hinanden at kende. Line startede i bilhuset som studiemedhjælper, hvorefter hun startede som regnskabselev efter EUX. Ida tog et år på Metropol, men da hun ikke kunne gøre sin administrativ linje færdig der, søgte hun efter en elevplads, hvor hun kunne gøre den færdig. Line headhuntede derfor Ida til Bilhuset Køge, hvor Ida har fået chancen for at gøre sin uddannelse færdig med speciale i administration.

Ida Kirkelund har været i virksomheden siden juli 2018, og Line startede hos Peugeot Køge i maj 2017. De fortsætter begge to i bilhuset, når deres udannelse officielt er slut.