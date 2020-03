Tonny Solskov - genvalgt som formand for Hjerteforeningen Køge.

Tonny Solskov genvalgt som formand

Af Per Møller

Formand Tonny Solskov bød velkommen både til foredragsholderen og til publikum. Generalforsamlingen startede med et spændende foredrag af Hjerteforeningens administrerende direktør Anne Kaltoft.

På årsmødet blev det også oplyst, at Hjerteforeningen er ved at etablere en hjertesti i Herfølge ved forsamlingshuset "lille syd" på Peter Ålbæk Jensens ejendom. Det sker i samarbejde med Herfølge Borgerforening.

Formanden opfordrede endvidere alle der gerne vil støtte Hjerteforeningen, til at melde sig til landsuddelingen den 3. maj på gådigtilenhjertestarter.dk. Dækker man mindst 15 indsamlingsruter, får man tildelt en kvalitetshjertestarter, et udendørs klimaskab til hjertestarteren, montering af autoriseret elektriker og et gratis 30 minutters introkursus i genoplivning.