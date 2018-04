Brødrene Dennis Nielsen og Carsten Nielsen Würtzner markerer deres fælles 20 års jubilæum i tøjbranchen i disse dage hos Din Tøjmand i Køge.

Tøjmænd fejrer jubilæum med kunderne i disse dage

LørdagsAvisen - 13. april 2018 kl. 12:11 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tøjforretningen Din Tøjmand i Køge runder ugen af med en stribe festdage sammen med sine kunder. Anledningen er et dobbelt jubilæum, for lige nu er det 20 år siden, at indehaverne af tøjforretningen, Dennis Nielsen og Carsten Nielsen Würtzner, tog de første skridt ind i tøjbranchen.

Dennis kom i lære i Din Tøjmand-kæden, mens hans bror, Carsten, kom i lære hos forretningen Bergstrøm i City2, men allerede dengang var det drømmen, at tvillingebrødrene en dag skulle få deres egen forretning.

"Vi har altid drømt om at drive forretning sammen," fortæller Dennis Nielsen, og drømmen gik i opfyldelse tilbage i 2010, da de overtog Din Tøjmand i Køge. Tidligere lå den i Vestergade, men i dag trives den i høj grad i store, rummelige lokaler i Torvebyen, hvor det går så godt for brødrene, at de i 2016 blev hædret med en Gazellepris for den store vækst, forretningen gennemgår.

Siden er der i øvrigt også stødt yderligere to forretninger til familien, da brødrene i dag også driver Din Tøjmand-forretninger i både Næstved og Nykøbing Falster.

Og i alle tre forretninger bliver det fælles 20 års jubilæum altså markeret sammen med kunderne i disse dag. Der er således 25 procent rabat på alle ikke-nedsatte varer frem til på mandag, og dertil kommer en række særtilbud i løbet af jubilæumsdagene.

"Det vigtigste for os er selvfølgelig at fejre det sammen med vores kunder," siger Dennis Nielsen, der fremhæver, at et højt serviceniveau hele tiden har været den gennemgående værdi, som brødrene har arbejdet med i alle tre forretninger.

"Og så handler det også om, at vi vil forny os hele tiden. Vi prøver hele tiden at udvikle og udvide sortimentet, så der er nye varer og mærker på hylderne til kunderne. For eksempel har vi lige fået Gant ind, som er et populært mærke," fortæller Dennis Nielsen.