To nye samtalesaloner i Køge Kirke

I efteråret 2019 blev der i Køge Kirke afholdt fire filosofiske saloner - og det var med lidt uro i maven, at Aktivitetsudvalget begav sig den vej - for ville der komme nogen her i Køge? Svaret var et stort ja

Det var filosoffen Peter Schjødt, der kastede den filosofiske bold ud til publikum de fire aftener med en indledning på en lille halv time om dagens emne, og derefter var der ca. halvanden time til at deltagerne kunne side inde i kirken, nyde et glas vin, spise lidt tapas og tale om livets store spørgsmål.

Peter Schjødt er uddannet i filosofi og samfundsvidenskab. Han har skrevet en lang række bøger bl.a. "Julies hjerte", "Tiden, tempoet og tomheden" og så har han tidligere været redaktør på DR's P1, leder ved DR's radiodokumentar og boganmelder.

Peter Schjødt har på et tidligere tidspunkt været forbi Køge Kirke og det blev til kronikken "En formiddag i Køge Kirke" på POV - en del tanker om at holde pauser i hverdagens forbrug - og inden han så sig om, var han inviteret til at med til kirkens samtalesaloner.

"Da Køge Kirke i efteråret 2019 inviterede til fire samtalesaloner om filosofiske emner lød det som en god idé, men måske også som lidt af et eksperiment. Ville der overhovedet dukke nogen op? Det gjorde der, og fire mørke efterårsaftner blev kirken lyst op af engagerede mennesker i intens samtale om de dybeste filosofiske spørgsmål. Interessen var ikke til at tage fejl af, og faktisk er det sådan der skal filosoferes. Filosofi er nemlig ikke tør og teoretisk viden. Filosofien kan også være magisk, fordi den udfordrer os til at mærke, hvad der sker når mennesker mødes. Og vi har brug for den slags "langsomme" møder i dag, hvor alt jo ellers går hurtigere og hurtigere. Det er nødvendigt kunne at samtale med hinanden om livet, døden, lykken, sorgen, kærligheden o.l. midt i den hektiske hverdag - det er ikke altid nemt. Køge Kirke tilbød muligheden for at stoppe op og rette opmærksomheden mod fordybelsen og en fælles eftertænksomhed, og mange mennesker sagde ja tak til den invitation.", fortæller Peter Schjødt.

"Vi har brug for en pause i den hektiske hverdag, så vi kan få undersøgt, hvad der står på vores eksistenskonto og få stillet de rigtige spørgsmål til os selv. Det var det der skete de fire aftner i Køge Kirke - hvor filosofi pludselig blev til levet liv og intens samtale om alt det vigtigste og alvorligste i tilværelsen", fortsætter han.

"Vi var ret spændt på, hvor mange der ville komme", fortæller Henrik Bencke, der er formand for aktivitetsudvalget.

"Men allerede til første aften kunne vi godt se, at der i hvert fald kom de 30 som vi havde bestilt tapas til - og vi måtte lige hurtigt få sat lidt flere stole til hvert bord, så der var 6 ved hvert bord".

Seks mennesker ved hvert bord viste at give en fin grobund for gode samtaler.

"Vi opfordrede folk til ikke at sætte sig sammen med dem de kendte - og det var der flere, der gjorde, det gav en god dynamik ved bordene", fortæller Lisbeth Elsvaag, der er medlem af aktivitetsudvalget.

Aktivitetsudvalget i Køge Kirke er så glad for den positive modtagelse, hvor der til sidste arrangement endte med at være 50 gæster i kirken, der alle gik derfra med en tankevækkende og positiv fornemmelse.

"Derfor helt klart også noget vi gentager her i 2020", slutter Henrik Bencke.

To saloner i marts

Præsterne har valgt at årets tema i Køge kirke i 2020 skal være kærlighed - både den der gør godt, og den der gør ondt.

Med afsæt i dette tema, har Peter Schjødt sagt ja til at være "vært" på endnu to filosofiske saloner i 2020 - den 3. og 31. marts - begge dage kl. 19.00

Efter kort oplæg er der samtale ved caféborde i kirken over tapas og et glas vin. Det er gratis at deltage, men tilkendegiv gerne på Facebook (facebook.com/koegekirke) om du deltager.