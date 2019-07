På billedet ses ambassadør hos Børns Voksenvenner Køge, Tim Schou (nederst nr. 2 fra venstre) sammen med nogle af venskaberne fra den forløbne weekends udflugt til Camp Adventure. Privatfoto.

Tim Schou ambassadør for BVV Køge

Børns Voksenvenner Køge jubler i disse dage.

Det er nemlig lykkedes foreningen at få sangeren Tim Schou som ambassadør for foreningens arbejde i at "Bringe store smil tilbage i små ansigter".

BVV Køge dækker Faxe, Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommune og glæder sig meget til samarbejdet med Tim Schou.

BVV Køge er nye i Stevns og Faxe Kommune, så det er lidt af et scoop at lande et så stort lokalt navn som ambassadør.

Tim Schou er født og opvokset i Store Heddinge og synes at Børns Voksenvenner gør et fantastisk arbejde i at hjælpe familier med et smalt netværk.

Selvom Tim Schou det meste af året bor i Los Angeles, så brænder hans hjerte stadig for Stevns og Østsjælland og børnenes vé og vel.

"Jeg synes at det er et helt igennem godt koncept som Børns Voksenvenner står for og jeg glæder mig til at bidrage med at udbrede kendskabet til Børns Voksenvenner på min fødeegn", siger Tim Schou.

"Vi er meget glade for at Tim har taget så godt imod vor henvendelse for at få netop ham som Ambassadør. Det er vigtigt for BVV Køge at få gode lokale kræfter til at støtte det gode frivillige arbejde vi som forening gør", siger fungerende formand for BVV Køge, Johnny Bøgelund, om scoopet med at få Tim Schou som ambassadør.

"Vi er nye i Stevns Kommune og søger frivillige til foreningen, dette enten som faktisk Voksenven - men også frivillige hænder til foreningen. Det faktum, at Tim Schou vælger at støtte og blåstemple vort arbejde er så godt for os", fortsætter Johnny Bøgelund.

Skulle dette have vakt interesse for BVV Køge, er der mere information at hente på Landsforeningens hjemmeside.

