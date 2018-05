Tidsplanen for Køge Idrætspark holder fint

Se billedserie Den sidste fjerdedel af den gamle siddetribune flyttes til Køge Kricket Klubs opvisningsbane, bl.a. til glæde for de publikummer, der kommer for at overvære den kommende EM-cricketturnering for 40+ landshold der afvikles i denne sommer.

LørdagsAvisen - 05. maj 2018 kl. 17:27 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er fuld fart på projekt Køge Idrætspark. De folk, der har deres daglige gang i Køge-hallerne samt på den øvrige del af Køge Stadion kan med egne øjne se de forandringer, der hele tiden sker med det 86 år gamle stadion.

Mens gravemaskinerne har travlt med at vælte træer, jord og muld graves af, nedrivning af atletikhuset og den 63 år gamle siddetribune inde på selve opvisningsbanen, er der udenfor denne indhegnede byggeplads også fuld fart på med at flytte de ledninger, der ligger i jorden omkring de to eksisterende Køge-haller, Hal 1 og Hal II.

Det sker for at gøre plads til det kommende byggeri af den nye Hal III. Arbejdet, der udføres af Arkil A/S, har de seneste uger medført ændrede adgangsveje og færre parkeringspladser på stadion-området.

For at få skabt plads til brugerne mens der arbejdes, udføres ledningsarbejdet lagt i tre etaper. Først blev vejen vest for Hal II gravet op. Når denne vej igen er lukket og klar til færdsel flyttes arbejdet ned syd for Hal I og II. Arbejdet afsluttes med tredje etape på den østlige side af Hal I. Arbejdet ventes at være helt afsluttet i løbet af maj måned.

Bestyrelsesformand for Køge-hallerne, Kai Jensen, der er de mange brugere af Køge Stadion områdets talsmand i projektet, glæder sig over at arbejdet nu er rigtig godt i gang - og at den lagte tidsplan for projektet holder fint.

Nu går det stærkt, det kan enhver jo se, som kommer på området og dagligt kører forbi stadion på hovedvejen. Inden længe påbegyndes afrivningen af det gamle græstæppe og det forventes at anlægningen det nye græstæppe - kunstgræs - er færdigt ultimo oktober, senest primo november afhængig af vejret og at den nye siddetribune står færdig i starten af 2019, så Køge Boldklub og HB Køge kan spille sin første kamp fra forårssæsonens start. Omkring Hal III kan det aktuelt oplyses, at byggeriet vil starte i august 2018 og forventes at stå klar til aflevering i juli/august 2019", siger Kai Jensen, der også glæder sig over, at et enigt byråd i Køge Kommune på april måneds byrådsmøde konfirmerede at kommunen selv lægger fundamentet til en del af de nye idrætsfaciliteter i Køge Idrætspark.

"Der kom ikke nogen købere, da Køge Kommune sidste år udbød byggeriet af nye idrætsfaciliteter bag den nye hovedtribune på Køge Idrætspark. Derfor er det fantastisk positivt, og et stort plus for projektet, at Køge Byråd har besluttet, at Køge Kommune selv opfører den første etage og sælger byggerettighederne til de resterende etager. Ifølge lokalplanen må der bygges op til tre etager ovenpå stueplan. Der sælges således byggerettigheder på op til ca. 3.500 m2", fortæller Kai Jensen, har en tro på, at disse nye faciliteter, med det tempo der er på projektet, med lidt held og forståelse for de manglende faciliteter kan stå klar i slutningen af 2019.

Bygningen er en central del af de nye idrætsfaciliteter på Køge Idrætspark. Den skal nemlig blandt andet rumme bad og omklædning til breddeidrætten - særligt for de klubber, der hovedsageligt træner udendørs.

Du kan hele tiden følge udviklingen i projekt Køge Idrætspark på tætteste hold på www.koege.dk/kip.

