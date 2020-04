Preben Pedersen er blandt de frivillige, der hjælper Køge Handel med leveringen af de tusinder af bestillinger, man har fået på sin handelsportal vielskerkøge.dk under coronakrisen.

Tidligere postbud giver en hånd under krisen

Køge Handels midlertidige handelsplatform under coronakrisen, vielskerkøge.dk, har nu rundet 6000 leveringer, og en væsentlig del af hemmeligheden bag succesen er det korps af frivillige, der lige siden begyndelsen har hjulpet med at transportere de mange varer fra byens forretninger ud til køberne i Køge og omegn.

En af dem er Preben Pedersen, der ikke til daglig har nogen tilknytning til Køge Handel, men under coronakrisen har han og en række andre frivillige brugt et utal af timer på opgaven.

"Jeg læste om initiativet i avisen og syntes, det var en god ide, så det ville jeg gerne støtte. Arbejdet er fint - det er lige som at køre pakker for posten," smiler Preben Pedersen.

Han blev ansat hos posten i Køge i 1972 og arbejdede der i en årrække, så han kender Køge ualmindelig godt, og erfaringen har været gavnlig i forhold til planlægningen af omdelingen for Køge Handel.

Til daglig er han fodboldtræner for et ungdomshold i Køge Boldklub, men al fodbold er som bekendt stoppet på grund af coronakrisen, og det gav ham lidt ekstra fritid, som han altså nu bruger på at hjælpe Køge Handel.